La crisis en Bolivia golpea al norte argentino: Salta y Jujuy sufren por la falta de hoja de coca y el aumento de precios

Mientras se agrava la crisis social en Bolivia, marcada por severas protestas contra el presidente Rodrigo Paz y nuevos episodios de violencia, la situación comenzó a impactar con fuerza en el norte argentino. Comerciantes de Jujuy y Salta advirtieron que la hoja de coca empezó a escasear en distintos puntos de venta y que los precios registraron fuertes aumentos debido a los problemas de abastecimiento y traslado desde el país limítrofe.

En las últimas semanas, vendedores señalaron que la mercadería llega en menor cantidad y de manera irregular. En territorio jujeño, comerciantes explicaron que algunas variedades ya presentan dificultades de abastecimiento, especialmente aquellas que ingresan desde el municipio fronterizo de Villazón.

Una de las más buscadas es la conocida como “Ale”, cuyo precio pasó de 12 mil a 13 mil pesos en pocos días. Según vendedores del sector, se trata de una de las hojas más consumidas en la provincia. “De cada diez personas que vienen, la mayoría sigue buscando esa marca”, comentó Francisca Alancay a Somos Jujuy, comerciante del rubro, quien además advirtió que otras variedades especiales también comenzaron a escasear.

La suba de precios y la caída del poder adquisitivo también modificaron los hábitos de consumo. Según explicaron vendedores, cada vez son menos frecuentes las compras grandes y predominan las adquisiciones pequeñas, de acuerdo con el dinero disponible de cada cliente.

En Jujuy, remarcan que antes la mayoría compraba paquetes de 250 gramos, mientras que ahora predominan las presentaciones de 125 gramos, cuyo valor ronda los 10 mil pesos.

Salta: los aumentos de coca llegaron hasta el 30%

La situación también golpea de lleno a la ciudad de Salta, donde comerciantes del tradicional Mercado Municipal aseguraron que algunos productos aumentaron cerca de un 30% durante la última semana.

Según detalló el medio La Gaceta, la variedad “paceña”, una de las más elegidas por los consumidores salteños, pasó de costar alrededor de 10 mil pesos a venderse cerca de los 13 mil pesos el cuarto.

Otras opciones también registraron fuertes incrementos. Actualmente, la hoja “hojeada” ronda los 14 mil pesos, mientras que la denominada “especial” ya alcanza los 17 mil pesos.

Los vendedores relacionan estas subas con las dificultades logísticas y los conflictos sociales que afectan a Bolivia y complican el ingreso habitual de mercadería hacia el norte argentino.

Bolivia: se acelera el desgaste de la imagen de Rodrigo Paz a pocos meses de haber asumido

De acuerdo a fuentes en Bolivia, el presidente Paz perdió una importante cuota de su popularidad en muy poco tiempo. Asumió en noviembre del año pasado y ya para fin de año sorprendió al eliminar por decreto todos los subsidios a los combustibles, por lo que la nafta tuvo un aumentazo que escaló a más del 86%. Para ese momento las bases evistas se movilizaron pero a una escala muy diferente de la que se ve hoy. Según el último estudio de UNITEL, Paz perdió 13 puntos de apoyo desde noviembre hasta abril de este año.

Su caída coincide con medidas consideradas impopulares y propias de una tradición de derecha como la eliminación de impuestos a los ricos, del subsidio a los combustibles y su pelea feroz con el vicepresidente Edmand Lara, ex comandante de policía que se hizo famoso por denunciar la corrupción institucional dentro de las fuerzas. Lara fue clave para la victoria de Paz el año pasado porque por su carisma y su trayectoria social es la que garantizaba que el gobierno tuviera un rumbo popular.

"El gobierno de Paz es ante todo ineficiente. Con la eliminación de los subsidios la gasolina aumentó el doble y el diesel el triple. Además de que al eliminar el impuesto a los ricos le cargó todo a los más pobres. Nos vende gasolina de mala calidad, con exceso de plomo, se nos arruinan los autos. Tenemos que pagar el doble por un pasaje. Vivimos en un estado de caos. Todo el mundo hace lo quiere porque no hay control, el Estado no controla precios. Los alimentos básicos aumentan, como la leche y el yogurt", explicó un seguidor de Evo Morales con diálogo con El Destape desde La Paz.