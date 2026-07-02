En pleno invierno, LLA busca descongelar el vaciamiento de Zona Fría en el Senado

Tras la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete, el gobierno de Javier Milei buscó mostrar síntomas de reactivación de la relación con el Congreso y anunció la intención del Ejecutivo de avanzar con la reforma política, las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal y las modificaciones al régimen de Zona Fría. El oficialismo busca reactivar el proyecto que quita de subsidios al gas a distritos de la Patagonia, Mendoza y el sur bonaerense, en un invierno que hoy vivió su amanecer más frío del año.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunió a la cúpula del bloque de LLA y de los aliados a la Casa Rosada. Para profundizar sobre la modificación a Zona Fría, llevó a la la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. "Se escuchó la postura del Gobierno sobre el proyecto", comentó a El Destape un senador al tanto de lo conversado.

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A comienzos del mes pasado, desde el oficialismo veían lejano el movimiento la reforma de Zona Fría, que ya tiene media sanción de Diputados. Incluso vislumbraban su aprobación para fin de año. Tampoco hizo su aparición por las comisiones. "Parece que quieren usar lo que ponen ahí para cumplir con las universidades", sugirió una fuente parlamentaria consultada sobre la reactivación del expediente, que conectó con la ley de Financiamiento Universitario, que Milei y su gestión se negaron a cumplir.

"Todo está difícil. Zona Fría ni los del sur la quieren votar, porque al subsidiar el consumo, y no la boleta, tienen una suba. Insignificante, pero aumento al fin", comentaba en la tarde del miércoles una fuente del bloque de LLA. No hay chances de que se incluya en la próxima sesión, que se vislumbra para el 16 de julio.

Semanas atrás, entre los rechazos al proyecto, a los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) por Mendoza que responde al gobernador Alfredo Cornejo; postura que defiere de la de los diputados que responden al mandatario boina blanca, que acompañaron la media sanción. La fuentes radicales consultadas no quisieron largar prenda sobre cómo se manifestarían.

En esto también juegan los bloques provinciales. “El proyecto tiene la intención fundamental de bajar el costo a costa de los sectores más vulnerables”, afirmó la senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo, que expresa la postura del gobierno de Córdoba.

Entre el lote opositor también están los representantes de provincias del norte, que no tienen una iniciativa similar pero para su costo elevado de la electricidad en temporada de verano. "Pagamos la energía más cara que en Buenos Aires", se quejaron desde el entorno de un senador de esa zona geográfica.

El peronismo se encuentra por la negativa del vaciamiento de la ley que se sancionó durante la gestión del Frente de Todos. "Eliminar o debilitar la Zona Fría es una decisión profundamente injusta para las provincias patagónicas y para las demás provincias del país. Desde el Senado vamos a proponer el freno de está injusta medida que solo afecta a la gente. Tenemos que entender que una medida así desconoce las realidades climáticas y económicas de millones de argentinos", afirmó la senadora del interbloque Popular por Río Negro, Ana Marks.

Ana Marks, senadora del interbloque Popular

Entre otros puntos, el proyecto deroga los artículos 2°, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637, que vacían por completo la ley de Zona Fría (27.637) promovida durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021. La norma establece, en su artículo 5, que se agregan distritos a los abarcados en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que figuran en el artículo 75 de la ley de presupuesto 2002 (25.565).

La tarifa diferenciada incluía a las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI fijadas por el Enargás, que abarcan a parte la provincia de Buenos Aires (Costa Atlántica y 77 municipios del interior), centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, gran parte de San Luis y Mendoza, excepto el departamento de Malargüe, que figura en la 25.565 de 2002.