Ambiciones de India en materia de IA dependen de recapacitación de mano de obra, dice ejecutivo IBM

Sandip Patel, director general de IBM India, hace un gesto durante una cumbre de Reuters en Bengaluru.

Por Aditya Soni y ​Chandini Monnappa

BENGALURÚ, 25 mayo (Reuters) - La India necesitará un esfuerzo coordinado entre el Gobierno, las empresas y el mundo académico ‌en materia de formación ‌y políticas si quiere convertirse en una potencia en inteligencia artificial, dijo un ejecutivo de IBM, en un momento en que esta tecnología amenaza la posición del país como centro mundial de servicios.

Sandip Patel, director de IBM en la India, dijo el lunes a Reuters que la numerosa mano de obra joven ​de la nación del ⁠sur de Asia podría darle una ventaja en la carrera ‌mundial por adoptar y sacar partido de la ⁠tecnología, que según las empresas puede ⁠mejorar la productividad.

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"Esa ventaja demográfica, que está ahí, supone una oportunidad fenomenal si se aprovecha", afirmó Patel. "Se contará con una fuerza laboral ⁠de 350 millones de personas formadas en IA que ​no solo podrán trabajar aquí, sino en ‌todo el mundo".

Más de la mitad ‌de la población de la India, que ronda los 1.400 ⁠millones de habitantes, tiene menos de 30 años, lo que dota a la nación más poblada del mundo de una amplia mano de obra joven. El país también forma a millones ​de ingenieros ‌cada año, que ahora se enfrentan a la amenaza de las herramientas de IA capaces de automatizar tareas como la programación.

IBM, que en diciembre se comprometió a formar a 5 millones de personas en la India ⁠en IA, ciberseguridad y computación cuántica para 2030, señaló que alrededor del 30% de la mano de obra tecnológica disponible del país cuenta con las habilidades en IA que necesitan las empresas. La empresa está colaborando con el Gobierno en iniciativas de capacitación.

Patel también señaló que la India necesitaría una mayor protección de la propiedad intelectual ‌para convertirse en una potencia en la creación de tecnología que pueda monetizarse, y añadió que las empresas necesitan mayores garantías de que la propiedad intelectual desarrollada aquí se mantenga y siga siendo comercialmente viable más allá de las fronteras.

IBM se ha ido expandiendo ‌a ciudades de segundo nivel cercanas a sus bases de contratación y de clientes, lo que le ha ayudado a acceder a talento más ‌allá de ⁠los saturados centros tecnológicos de la India, señaló Patel.

La presencia de la empresa en la ciudad sureña ​de Kochi ha crecido hasta alcanzar casi 4.000 empleados en dos años, y recientemente se ha expandido a Lucknow.

Con información de Reuters