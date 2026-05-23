Salió campeón con la Selección Argentina, sufrió una terrible lesión y está a un paso del retiro

Salió campeón con la Selección, sufrió una terrible lesión y está cerca del retiro

Un futbolista que fue campeón con la Selección Argentina sufrió una terrible lesión y analiza seriamente su retiro del fútbol. Después de una extensa carrera, a los 39 años Maximiliano Moralez tuvo una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda jugando en la Major League Soccer de Estados Unidos y se lamentó en las redes. Con un triste comunicado confirmó la noticia y dejó entrever que podría colgar los botines en poco tiempo.

El volante sufrió la mencionada lesión en el marco del clásico entre el New York City FC de la MLS -en el que fue titular- y el New York Red Bulls. "Frasquito" tuvo que abandonar el verde césped después de estar tendido en el suelo durante varios minutos y ser atendido por los médicos. Horas más tarde la institución compartió el parte del mundialista Sub 20 en Canadá 2007 con la "Albiceleste" confirmando lo peor y el jugador se expresó en las redes.

El comunicado de Maxi Moralez sobre su lesión y el posible retiro del fútbol

Lamentablemente otra lesión de rodilla, rotura del cruzado.

A esta altura de mi carrera quién sabe si se terminará de esta manera( no lo sé), muchas cosas pasan por mi cabeza, muy triste, mucha decepción, muchas preguntas sin respuestas.

Lo que sí estoy seguro es que voy a recuperarme, se que va hacer más duro nunca nada fue fácil a lo largo de mi carrera y me voy a recuperar porque sé que hay mucha gente que espera que lo intente y así será.

Con este dolor que siento es decirles gracias a todos aquellos que se preocuparon y pasan buena energía se los agradezco de corazón.

Por mi familia que viven esto conmigo no los voy a defraudar se que voy a tener ese empujón que necesito para no bajar los brazos, los amo.

Gracias a todos.

Maxi Moralez sufrió una rotura de ligamentos y analiza el retiro

La carrera de Maxi Moralez en el fútbol

Clubes : Racing; FC Moscú de Rusia, Vélez Sarsfield, Atalanta de Italia; Club León de México y New York City FC de Estados Unidos.

: Racing; FC Moscú de Rusia, Vélez Sarsfield, Atalanta de Italia; Club León de México y New York City FC de Estados Unidos. Partidos jugados : 686.

: 686. Goles : 110.

: 110. Asistencias : 156.

: 156. Títulos: Mundial Sub 20 Canadá 2007 con la Selección Argentina; Torneo Clausura 2009 y 2011 con Vélez; MLS Cup con el New York City FC y Supercopa Internacional 2023 con Racing.

Quiénes son los campeones del mundo Sub 20 del 2007 que se mantienen en actividad

El equipo de Hugo Tocalli que gritó campeón en Canadá sin dudas quedó en la historia, pero son pocos los que hoy siguen jugando al fútbol. Uno de los abanderados es sin dudas Ángel Di María, hoy figura de Rosario Central. Quien también ganó el Mundial de Qatar 2022 y no colgó los botines es Alejandro "Papu" Gómez, que hoy es parte del Padova de la Serie B de Italia. Éver Banega se une al "FIdeo" como los que se mantienen en el ámbito local en Defensa y Justicia.

Gabriel Mercado sigue en el Inter de Porto Alegre de Brasil, mientras que Leonardo Sigali con 38 años representa al NK Lokomotiva Zagreb de Croacia. La lista la completa Matías Cahais, quien aún sigue en actividad y viste los colores del Bacigalupo Vasto Marina italiano. El resto colgaron los botines en los últimos años.