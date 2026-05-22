EEUU a extranjeros que desean obtener tarjeta de residencia: vuelvan a sus países para presentar solicitud

FOTO DE ARCHIVO: Ceremonia de naturalización del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) en Nueva York

Los extranjeros que deseen regularizar su situación migratoria en Estados Unidos ‌para obtener la ‌tarjeta de residencia tendrán que hacerlo desde fuera del país a través del Departamento de Estado, informó el viernes el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El USCIS anunció la medida en un memorándum en el ​que se ordenaba ⁠a los funcionarios que tuvieran en ‌cuenta los factores y la información ⁠pertinentes caso por caso ⁠a la hora de determinar si se justifica una exención extraordinaria.

"Un extranjero que se encuentre ⁠en el país de forma temporal ​y desee obtener una tarjeta ‌de residencia debe regresar ‌a su país de origen para solicitarla", ⁠afirmó el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al USCIS.

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"Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione tal y ​como lo ‌prevé la ley, en lugar de incentivar las lagunas legales".

El USCIS afirmó que la nueva política liberará recursos de la agencia para centrarse en ⁠la tramitación de otros casos.

HIAS, una organización que presta servicios a refugiados, entre otros grupos de inmigrantes, afirmó que el USCIS está obligando a los supervivientes de la trata de personas y a los niños maltratados y abandonados ‌a regresar a los países de los que habían huido para tramitar sus solicitudes de tarjeta de residencia.

El año pasado, el Gobierno de Donald Trump tomó medidas para acortar ‌la duración de los visados para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y miembros de los medios ‌de comunicación. En ⁠enero, el Departamento de Estado anunció que había revocado más de ​100.000 visados desde la vuelta del republicano a la Casa Blanca.

Con información de Reuters