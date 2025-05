Fue borrado por Fernando Gago y ahora lo lapidó tras su fracaso en Boca: "No tiene feeling"

Gago lo borró y ahora el jugador lo lapidó: "No tiene feeling".

Un jugador que fue borrado por Fernando Gago lapidó al entrenador, después del fracaso como técnico de Boca Juniors. Si bien no fue dirigido por el estratega en el cuadro de La Ribera, sí lo tuvo en Racing y Gago no lo eligió. De hecho, no lo ponía casi nunca y por ello el futbolista en cuestión duró apenas seis meses en su segundo ciclo en Avellaneda.

El protagonista es nada menos que Maximiliano Moralez, el mediocampista ofensivo de 38 años que regresó a New York City de Estados Unidos por su poco rodaje en la "Academia". Durante la entrevista con Dupla Técnica, "Frasquito" liquidó a "Pintita" y dejó en claro que no se maneja de la mejor manera en el día a día con sus dirigidos.

Maxi Moralez, borrado por Gago en Racing, cruzó al DT tras su fracaso en Boca

El extremo criticó duramente al extécnico del "Xeneize" cuando opinó que "es un gran entrenador, tiene bastante futuro, pero quizá no tiene buen feeling...". Incluso, detalló: "El poco tiempo que lo pude conocer al principio todo muy bien, después fueron cambiando un poco las cosas y tomé la decisión justa de poder cambiar de aire porque uno tiene una personalidad fuerte y Fernando también, pero el perjudicado siempre es uno".

Moralez no jugó mucho con Gago en Racing y duró sólo seis meses.

Acerca del trabajo de Gago como estratega, "Moralito" aseveró que "en Racing demostró grandes cosas, ganando un par de títulos y haciéndolos jugar muy bien. No hay que quitarle mérito tampoco”. Sobre su breve etapa en el regreso regreso a Avellaneda a comienzos del 2023, el campeón del mundo Sub 20 en 2007 recordó: “Mi idea era retirarme en Racing. Cuando volví, la idea era jugar un par de años y retirarme ahí. Yo quería y tenía ganas pero el fútbol tiene estas cosas, no podés planear nada porque a los seis meses tuve que volver a New York... Igualmente esos seis meses los disfruté demasiado y me saqué la espina de que mis hijos me vieran con la camiseta de Racing. Me tocó ganar la Supercopa Internacional, que fue muy lindo y me saqué esa espinita que tenía”.

Con relación al fracaso rotundo de "Pintita" como técnico azul y oro, Moralez afirmó que “tenía un gran equipo. Después, hay que ver que los chicos entiendan la forma que vos queres jugar. Fernando tiene una forma que por ahí a muchos no les gusta. Entonces, en un club como Boca esas cosas se van dividiendo y yo creo que pasa por ahí". Por último, resaltó que "también tuvo mala suerte porque quedó afuera de la Copa, perdió el Superclásico y se tuvo que ir. En un momento te cambia todo".

Maxi Moralez recordó que estuvo cerca de jugar en Boca

"Antes de venir para Nueva York en 2017, sí estuve cerca de jugar en Boca", reconoció el mediocampista. "Estaba en México y me quería ir porque la familia no estaba bien. Antes de viajar me llamó Guillermo (Barros Schelotto) para preguntarme cuál era mi situación, pero si yo volvía a la Argentina en ese momento volvía a Racing”, puntualizó. Y remató: “En ese momento, León y Boca habían arreglado algo pero yo ya había dado la palabra acá en Nueva York y antes de irme me volvió a llamar para preguntarme pero le dije que estaba viajando para Nueva York. Después no sé qué hubiese pasado”.