Es fanático de River, tuvo una disputa con Gago y sorprendió sobre Boca: "Dirigiré"

La sorpresiva declaración de un DT del fútbol argentino sobre dirigir en Boca Juniors.

En el fútbol contemporáneo, los fanatismos de los profesionales parecen haber quedado en un segundo plano y una prueba de ello es Cristian Fabbiani. El "Ogro", exjugador e hincha confeso de River Plate, habló de su carrera como entrenador y sorprendió sobre la chance de dirigir a Boca Juniors en un futuro, pese a la rivalidad.

En una entrevista con Radio La Red, el entrenador de Newell's Old Boys remarcó su fanatismo por el club de Núñez, sin embargo no descartó calzarse el buzo de DT del "Xeneize". "Yo soy un profesional y a mis hijos no le da nadie de comer. Yo soy recontra gallina, pero soy profesional. Si algún día tengo que dirigir Boca, dirigiré a Boca", comenzó diciendo quien jugó 32 partidos con la casaca del "Millo".

Además, el exentrenador de Deportivo Riestra y Deportivo Merlo manifestó cómo fue creciendo su carrera: "Pasaron tres años de ser técnico y me alegro de que haya sido desde abajo. Me gané un lugar de donde nunca me fui, que es el fútbol. Me siento mejor profesional como técnico de lo que fui como jugador".

Fabbiani volvió a dejar en claro su mayor deseo, pero también resaltó el valor de dirigir en "La Lepra": "Mi sueño es dirigir River, pero hoy estoy en un equipo enorme. Ojalá me vaya bien y me pueda quedar acá por muchos años. Fui jugador, sé lo que es este club. Yo entro a la cancha de Newell's y siento algo que es tremendo que no se explica muchas veces. Lo que vivo acá no lo viví en ningún lado".

Desde que se transformó en DT, el "Ogro" lleva 75 partidos distribuidos en tres clubes, entre los cuales ganó 24, empató 28 y cayó en 23. Si bien asumió en un golpeado Newell's, estuvo cerca de lograr la clasificación a octavos de final del Torneo Apertura en la última fecha, pero la derrota 1 a 0 ante Racing en el "Cilindro" le privó dicha posibilidad.

El cruce del Ogro Fabbiani con Gago tras ganarle a Boca

A fines de marzo, cuando Newell's derrotó 2 a 0 a Boca en Rosario, Cristian Fabbiani, atacó con dureza a Fernando Gago luego un análisis que hizo "Pintita" de la derrota en en el estadio Marcelo Bielsa. El "Ogro", que había llegado había asumido hacía pocos días en su rol, denunció una supuesta falta de respeto de su colega.

Minutos después de vencer 5-4 en la tanda de los penales a Kimberley de Mar del Plata y avanzar a los 16vos de final del torneo más federal de nuestro país, Fabbiani revivió la disputa pública que tuvo con Gago del domingo anterior. "Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Hoy me toca ser entrenador, yo nunca le faltaría el respeto a ningún entrenador. Me sentí tocado, cuando se meten con mi trabajo me salta todavía el jugador, pero lo tengo que mejorar porque no soy más jugador", comenzó diciendo en diálogo con TyC Sports.

Lo que al exjugador de River y Lanús le había molestado fue un análisis que había hecho el DT de Boca sobre el planteo defensivo de Newell's. "Ellos tenían línea de cinco atrás, más los dos o tres internos que bajaban, era difícil por el medio. A un rival que está posicionado bajo es muy difícil entrarle rápido porque hay mucha gente y tenés que tener las situaciones de uno contra uno y los espacios para poder encontrarlo", había expresado Gago.

Esos comentarios no le gustaron a Fabbiani, quien sintió una falta de respeto y decidió volver a apuntar contra Gago. "Creo que el otro día del partido fuimos superior, podíamos haber tenido una goleada, pero cuando se meten con mi jugador y con mi trabajo, no me gusta", sentenció el Ogro y se diferenció: "Yo te estoy reconociendo el planteo que me hizo el rival (por Kimberley) y lo felicito. Y nunca le voy a faltar respeto a nadie".

En el mismo sentido, agregó: "Si yo tendría más puntos, hoy lo haría jugar de otra manera, pero hay que ponerse el overol y trabajar. Estoy tranquilo porque sé los códigos del fútbol. Jugué 20 años profesionalmente, hoy soy entrenador y respeto mi trabajo, el de mi cuerpo técnico, el de los jugadores, entonces cuando se meten con cosas que a mí no me gustan, las digo porque cuido lo que amo".

"Las chicanas a mí no me gustan. Cuando un rival juega mejor que el otro, la verdad que no pasa nada. Es decir: 'Jugaste bien, jugaste mal, fueron más inteligentes', manifestó. Y se mostró determinate sobre la chance de tener un encuentro con Gago: "No hablé ni me interesa, ya está. Ganamos y sirvió para seguir mejorando, el grupo lo necesitaba hay que seguir creciendo".