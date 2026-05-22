Desde el Barcelona le abrieron la puerta a Julián Álvarez para después del Mundial 2026: "Condiciones"

El mensaje desde el Barcelona por Julián Álvarez para después del Mundial 2026

Julián Álvarez sigue en el radar del Barcelona de España para la próxima temporada y desde el "Blaugrana" lo dejaron en claro. El delantero del Atlético de Madrid que está en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 siendo una de las fijas de la Selección Argentina para disputarlo seguiría su carrera en el club después del torneo, aunque dependerá de las negociaciones. Quien habló al respecto fue justamente Joan Laporta, presidente del "Culé", quien dejó en claro su plan.

Por supuesto, el mandamás tiene en claro que el equipo de Hansi Flick necesitará un delantero contundente después de lo que será la salida de Robert Lewandowski y la "Araña" es el principal candidato. Ante esta situación, el directivo dialogó con medios locales y aseveró que no descarta al cordobés. A su vez, sostuvo que será el Barcelona el que imponga las condiciones a la hora de contratar al oriundo de Calchín que tendría los días contados en el "Colchonero".

El mensaje del presidente del Barcelona a Julián Álvarez y al Atlético de Madrid

"Los jugadores de los que me hablan son muy buenos. No descartamos a ninguno porque el Barcelona puede hacerle frente a todos. Pero nosotros ponemos las condiciones, somos un club con la suficiente entidad para fijarlas y que los jugadores que quieran venir los ayudamos a hacerlo", esbozó el presidente del "Blaugrana" dejando una puerta abierta para que Julián Álvarez se calce la camiseta de su equipo en el mercado de pases venidero. Si bien su vínculo con el conjunto de Diego "Cholo" Simeone culmina en junio del 2020, lo cierto es que cambiaría de institución si pagan la cláusula de rescisión de 500.000 millones de euros que haría casi imposible un traspaso.

Acerca de esta cuestión, desde el Atlético de Madrid también se expresaron semanas atrás y negaron completamente el pase al Barcelona como a cualquier otro que lo pretenda. "Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo", revelaron desde la dirigencia del "Colchonero". De esta manera, la novela se definirá una vez que termine la presente temporada donde ambos tienen un compromiso por delante correspondiente a LaLiga para completar el calendario 2025/2026.

Los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Partidos jugados : 106.

: 106. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: no ganó.

Julián Álvarez, en el radar del Barcelona para después del Mundial 2026

Julián Álvarez fue figura en la temporada del Atlético de Madrid y no ganó títulos con Simeone

El crack argentino campeón de todo con la Selección fue sin dudas una pieza clave para el DT durante toda la temporada, pero los títulos no llegaron. De hecho, los del "Cholo" perdieron la final de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad por penales y la reciente eliminación de la Champions League a manos del Arsenal también fue un golpe duro. Para colmo, en LaLiga quedaron a 25 puntos del campeón Barcelona con una fecha por disputarse.