Impacto en el tenis argentino: Navone venció a Ruud y se metió en la final de Ginebra

Mariano Navone dio el golpe tras eliminar a Casper Ruud y meterse en la final del ATP 250 de Ginebra.

Mariano Navone volvió a dar un golpe fuerte en el circuito ATP y confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera. El número 42 del ranking derrotó al noruego Casper Ruud, ex número 2 del mundo, y avanzó a la final del ATP 250 de Ginebra. Con un tenis sólido y agresivo, el bonaerense se convirtió en una de las grandes noticias del tenis argentino en la previa de Roland Garros.

Navone, quien este 2026 obtuvo su primer título en la ATP, dio el golpe al vencer a Ruud en sets corridos, por 7-5 y 6-2, y estará en la definición del torneo suizo sobre polvo de ladrillo, en una actuación que volvió a confirmar su crecimiento competitivo durante los últimos meses.

La victoria tiene un impacto especial no solamente por el resultado, sino también por la categoría del rival. Ruud llegaba como uno de los máximos favoritos al título. El noruego, actual 17° del ranking ATP, durante años se consolidó como uno de los jugadores más peligrosos sobre cancha lenta.

Además, el escandinavo era el máximo referente reciente del torneo suizo, donde se coronó campeón en las ediciones 2021, 2022 y 2024. Sin embargo, Navone logró neutralizarlo desde el comienzo y terminó imponiéndose con absoluta autoridad en 1 hora y 42 minutos de partido.

Ahora el argentino buscará cerrar una semana perfecta y sumar un nuevo título ATP. Su rival en la final saldrá del cruce entre el kazajo Alexander Bublik, actual número 10 del mundo y tercer favorito del torneo, y el estadounidense Learner Tien.

Más allá del resultado final, Navone llega fortalecido a la antesala de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Su nivel sobre polvo de ladrillo y la confianza que viene acumulando lo transforman en un jugador capaz de competir contra cualquiera.

Cómo fue la victoria de Navone ante Casper Ruud

El encuentro comenzó con mucha intensidad y una marcada paridad. Casper Ruud intentó imponer las variantes que históricamente lo hicieron fuerte sobre tierra batida, pero Navone respondió con agresividad y gran consistencia desde el inicio. Durante buena parte del primer set ambos sostuvieron sus servicios y mantuvieron un desarrollo equilibrado. Sin embargo, cuando el parcial parecía encaminado al tie break, el argentino consiguió el quiebre decisivo para quedarse con el set por 7-5.

Ese cierre terminó siendo determinante para el resto del partido. En el segundo parcial, Navone elevó todavía más su nivel y comenzó a dominar claramente los peloteos. Ruud perdió precisión y nunca logró encontrar respuestas ante la presión constante del argentino. Con mucha autoridad, “La Nave” encadenó varios juegos de altísimo nivel y cerró el triunfo por 6-2, desatando una enorme repercusión en el circuito y entre los fanáticos del tenis argentino.

La evolución de Navone ilusiona al tenis argentino

El presente de Navone ya no parece una sorpresa aislada. A sus 25 años, el nacido en 9 de Julio atraviesa una evolución sostenida que empieza a consolidarlo como una realidad importante dentro del tenis argentino.

Con esta victoria, el argentino se asegurará escalar hasta la posición 37 luego de esta gran semana en Ginebra. Detrás de ese crecimiento aparece también el trabajo junto a Alberto Mancini, quien se sumó recientemente a su equipo de entrenadores.

La mejora de Navone se refleja especialmente en su madurez táctica. Ante Ruud se mostró firme desde el fondo de la cancha, sostuvo el ritmo en los intercambios largos y manejó con inteligencia los momentos clave del partido.