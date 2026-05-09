Tenis: el triunfazo histórico de Mariano Navone en el Masters 1000 de Roma contra el quinto del mundo

Tenis: el triunfazo histórico de Mariano Navone en el Masters de Roma contra el quinto del mundo

En el marco del partido por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, el tenista argentino Mariano Navone (44°) venció este sábado 9 de mayo al canadiense Félix Auger-Aliassime, quinto del escalafón mundial. Fue la segunda vez en la que se enfrentaron y el oriundo de 9 de Julio volvió a salir triunfador tras imponerse en dos sets, los dos definidos por tie-break: 7-6 (4) y 7-6 (5). De esta manera, la "Nave" sigue adelante en el certamen disputado en Italia después de un duelo por demás ajustado.

Mariano Navone le ganó al quinto del mundo y sigue adelante en el Masters de Roma

El primer set fue parejo, pero el bonaerense tuvo la oportunidad de definirlo antes cuando estuvo 5-4 arriba. Sin embargo, Aguer-Aliassime dio pelea y quedaron 6-6. Ante el fuerte saque de este último, Navone supo responder y se quedó con el primer parcial por 7-4. En el segundo fue el cinco del ranking ATP el que estuvo cerca de empatar las acciones estando 5-4 con el saque a su favor pero no lo pudo aprovechar. Nuevamente el argentino le ganó, lo dejó en el camino y sigue adelante en el torneo.

Con este resultado, la "Nave" le ganó una vez más al canadiense tal como lo hizo en el ATP de Munich en 2025 y espera por su siguiente rival. El mismo saldrá del cruce entre el brasileño Joao Fonseca (29°) y el serbio Hamad Medjedovic (67°). Además, esta victoria memorable para el oriundo de 9 de Julio es quizás la más importante de su carrera y la que puede subirlo aún más puestos en el ranking ATP. De hecho, virtualmente subió tres escalafones con respecto al que estaba ocupando el 41°.

Mariano Navone sigue adelante en el Masters 1000 de Roma

Cómo le fue a los argentinos en el Masters 1000 de Roma

Este sábado 9 de mayo también triunfó Thiago Tirante (69°), quien se impuso ante el británico Cameron Norrie (19°) y tuvo su revancha después de perder en Madrid hace poco. Con esta victoria, el oriundo de La Plata se metió en la segunda ronda después de imponerse en dos sets: 6-3 y 7-5 contra el inglés, por lo que se verá las caras con el triunfador del cruce entre el italiano Flavio Cobolli (12°) y el francés.Terence Atmane (51°), que se verán las caras esta misma jornada.

Por otro lado, a nivel femenino quedó eliminada Solana Sierra (72°), quien perdió ante Coco Gauff (4°) por 5-7; 6-0 y 6-4. De esta manera, la marplatense se despidió del certamen y el tenis argentino se quedó sin representantes de esta rama a pesar de que comenzó de la mejor manera en la primera ronda. A su vez, Román Burruchaga quedó afuera tras caer contra el italiano Mattia Bellucci, quien también dejó en el camino a Tomás Etcheverry y Juam Manuel Cerúndolo no pudo ante el chileno Cristian Garín,