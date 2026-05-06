La joya del tenis argentino y Seba Báez salvaron un día oscuro en el Masters 1000 de Roma

La gran joya del tenis argentino y Báez salvaron un día "negro" para el tenis argentino en Roma.

Sebastián Báez (65° actualmente en el ranking mundial de la ATP) y Solana Sierra (72°) salvaron el día del tenis argentino en el singles del Masters 1000 de Roma 2026, ya que además hubo tres derrotas. En contrapartida, cayeron en los 64avos de final otros compatriotas como Camilo Ugo Carabelli (61°), Marco Trungelliti (76°) y Francisco Comesaña (105°).

"Seba" tuvo una notable presentación sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico y aplastó al estadounidense Jenson Brooksby (63°) por 6-3 y 7-6 (8). Por su parte, Sierra, de sólo 21 años, dejó en el camino con suma comodidad a la alemana Tamara Korpatsch (87°) por 6-3 y 6-1 en la cancha 14.

No obstante, Ugo Carabelli sucumbió ante el kazajo Aleksandr Shevchenko (85°) por 6-3, 4-6 y 7-6 (5). Lo mismo le sucedió a "Trunge" ante el estadounidense Zachary Svajda (90°) por 0-6, 6-4 y 7-6 (4). Por último, el "Tiburón" fue eliminado por el teutón Jan-Lennard Struff (83°) por 6-2 y 6-4.

¿Cuándo juegan los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Roma 2026?

Solana Sierra (72°) vs. Anhelina Kalínina (Ucrania, 93°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, no antes de las 5 horas de Argentina.

(72°) vs. Anhelina Kalínina (Ucrania, 93°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, de Argentina. Román Burruchaga (59°) vs. Mattia Bellucci (Italia, 80°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, no antes de las 7.10 horas de Argentina.

(59°) vs. Mattia Bellucci (Italia, 80°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, de Argentina. Juan Manuel Cerúndolo (72°) vs. Cristian Garín (Chile, 85°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, no antes de las 8.20 horas de Argentina.

(72°) vs. Cristian Garín (Chile, 85°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, de Argentina. Thiago Tirante (69°) vs. Gianluca Cadenasso (Italia, 196°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, no antes de las 9.30 horas de Argentina.

(69°) vs. Gianluca Cadenasso (Italia, 196°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, de Argentina. Mariano Navone (44°) vs. Denis Shapovalov (Canadá, 37°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, no antes de las 10.40 horas de Argentina.

(44°) vs. Denis Shapovalov (Canadá, 37°) - 64avos de final - Jueves 7 de mayo, de Argentina. Tomás Etcheverry (26°) aún espera rival - 32avos de final - Viernes 8 de mayo, en horario a definir.

La historia de Solana Sierra

Nacida en Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) el 17 de junio de 2004, empezó a jugar al tenis a los tres años y prefiere las canchas duras por sobre las de polvo de ladrillo. Ya desde pequeña comenzó a desempeñarse tanto en el singles como en el dobles. Más tarde, fue finalista de Roland Garros Junior en 2022 y ya debutó con Argentina en la misma temporada en la Copa Billie Jean King, con cuatro victorias conseguidas.

La gran joya del tenis argentino y Báez salvaron un día "negro" para el tenis argentino en Roma.

A los 18 años en agosto de 2022, Sierra consiguió su primer título a nivel profesional en el W15 de Cancún (México) 17A, para comenzar así una seguidilla impresionante en el circuito profesional. Ya participó en los Grand Slams, en los principales torneos en general y va ahora por el top 50 del ranking como la gran esperanza del tenis argentino femenino.