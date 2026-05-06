La altura de Tomás Martín Etcheverry: cuánto mide el tenista argentino

Tomás Martín Etcheverry en el Máster de Madrid en 2026.

El tenis argentino continúa produciendo grandes jugadores que logran destacarse en el circuito internacional, y uno de los nombres que más creció en los últimos años es el de Tomás Martín Etcheverry. Con una presencia sostenida desde hace varias temporadas entre los mejores 100 del ranking mundial, el platense es hoy uno de los representantes más importantes que tiene el país y un habitual convocado en la Copa Davis-

Su evolución no fue casual: detrás de sus resultados hay años de trabajo, con un tenis que pudo mejorar a lo largo del tiempo para llegar a meterse en los lugares de privilegio. Su estilo de juego, basado en sostenerse bien desde el fondo de la cancha y tener regularidad, lo convirtió en un rival competitivo. Quizás no cuenta con un golpe diferencial como tienen otros, pero si con mucho despliegue físico y gran inteligencia para jugar.

Cuánto mide Tomás Martín Etcheverry

Tomás Martín Etcheverry mide 1,96 metros. Una gran altura que ha decir verdad no sabe aprovechar al máximo para convertirlo en un arma letal con su saque. Su servicio es bueno, pero no está entre los más destacados del circuito. Y si se destaca más por su velocidad y aguante desde el fondo de la cancha. Una rareza en un jugador tan alto, pero que lo ha sostenido en el circuito profesional.

La carrera del tenista

Nacido el 18 de julio de 1999 en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, dio sus primeros pasos en el tenis desde muy chico y rápidamente mostró condiciones para competir. Su carrera comenzó a tomar forma cuando decidió dedicarse por completo al circuito profesional. Se convirtió en profesional en 2017 y desde entonces fue escalando posiciones de manera progresiva.

Tomás Etcheverry en el ATP de Buenos Aires.

El gran crecimiento de Etcheverry llegó en las últimas temporadas. Alcanzó meterse en 2023 dentro del top 30 del mundo por primera vez, un logro que lo posicionó como uno de los principales representantes del tenis argentino. Además, tuvo destacadas actuaciones en torneos importantes ese año, como su llegada a los cuartos de final de Roland Garros, lo que marcó un antes y un después en su carrera.

Su primer título ATP

Pese a permanecer en el top 100 desde bastante tiempo antes, logró recién a los 26 años en 2026 ganar su primer título ATP. Y lo hizo nada más ni nada menos que en uno de categoría 500 en Río de Janeiro (los de más importancia dentro de los torneos "chicos" en el tour). Un torneo que permitió agrandar las vitrinas del tenis argentino, que es el que más títulos tiene en Latinoamérica por amplia diferencia.