El gigantesco tsunami de 2025 en un fiordo de Alaska fue el segundo más alto registrado

Una fotografía de campo del Servicio Geológico de Estados Unidos, tomada durante un viaje de reconocimiento tras el deslizamiento de tierra en el fiordo de Tracy Arm, en el Bosque Nacional Tongass, al sur de Juneau, Alaska, EEUU.

El fiordo Tracy ​Arm, situado en el sureste de Alaska, dentro del Bosque Nacional Tongass, ofrece una vista majestuosa, con una estrecha ensenada rodeada de imponentes acantilados de granito, cascadas y glaciares. Una mañana del año pasado fue también escenario ‌de un potente deslizamiento de tierra que provocó un ‌enorme tsunami localizado.

Los investigadores han determinado ahora que el tsunami del 10 de agosto de 2025 fue el segundo más alto jamás registrado, con una ola que alcanzó los 481 metros de altura, más alta que el Empire State Building de Nueva York. El tsunami se abatió sobre el fiordo, arrancando violentamente la vegetación de las escarpadas paredes rocosas.

El fiordo es un destino turístico muy popular, pero como el tsunami se produjo a las 5:30 de la mañana, no había cruceros ni otras embarcaciones en la vía navegable y nadie resultó herido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los investigadores afirmaron que el deslizamiento de tierra fue provocado por el cambio ​climático. El glaciar que sostenía la ⁠montaña se fue retirando debido al aumento de las temperaturas, dejando finalmente la roca sin soporte.

"El hecho de que el ‌deslizamiento de tierra se produjera tan temprano por la mañana fue una suerte increíble. La próxima ⁠vez —y habrá una próxima vez— puede que no tengamos tanta suerte", afirmó ⁠el geomorfólogo de la Universidad de Calgary Dan Shugar, autor principal del estudio publicado el miércoles en la revista Science.

No hay fotografías ni grabaciones de video del tsunami, por lo que los científicos reconstruyeron los acontecimientos utilizando fotos aéreas tomadas posteriormente, datos ⁠satelitales y sísmicos, trabajo de campo en el lugar y relatos de personas que se encontraban cerca en ​ese momento.

Tracy Arm, a unos 80 kilómetros al sur de Juneau, la capital de Alaska, ‌tiene unos 40 kms de largo y 1 km de ‌ancho, con acantilados circundantes de más de 1.000 metros de altura.

Los investigadores determinaron la altura de la ola midiendo ⁠dónde se había producido la despojación de la vegetación, que dejó dramáticas marcas en las paredes rocosas. La ola alcanzó una altura tan elevada porque el inmenso volumen de agua desplazado por las rocas del deslizamiento se comprimió a través de un espacio reducido.

"La vegetación desaparecida, como un anillo de bañera alrededor del fiordo, es probablemente la diferencia más llamativa en el aspecto ​actual del fiordo ‌en comparación con el del año pasado, a menos que se buceara y se pudiera ver el enorme depósito (de roca) en el fondo del océano", dijo Shugar.

"La zona de vegetación arrancada es básicamente una línea muy marcada, por debajo de la cual solo hay roca y sedimentos y algunos tocones de árboles, y por encima de la cual se encuentra el bosque virgen, tal y como estaba el 9 de agosto antes del ⁠tsunami. Como dos mundos diferentes», agregó.

Unos 64 millones de metros cúbicos de roca se derrumbaron en cerca de un minuto. Eso equivale a 24 veces el volumen de la Gran Pirámide de Giza, según Stephen Hicks, geofísico del University College de Londres y coautor del estudio. "Este derrumbe desencadenó una onda sísmica observada en todo el mundo", afirmó.

Algunas olas quedaron atrapadas en el fiordo, provocando lo que se denomina un seiche —un vaivén del agua— que duró varios días y generó una onda sísmica distintiva, explicó Hicks. Un tsunami similar generado por un deslizamiento de tierra en el fiordo de Dickson, en Groenlandia, en 2023 provocó una ola de unos 200 metros de ‌altura y un seiche.

Los tsunamis son olas gigantes causadas por terremotos o erupciones volcánicas bajo el mar o por deslizamientos de tierra. El tsunami más alto registrado —de unos 520 metros— también fue un fenómeno localizado, que tuvo lugar en la bahía de Lituya, en Alaska, en 1958 tras un deslizamiento de tierra.

Los tsunamis en mar abierto pueden recorrer grandes distancias y causar daños costeros increíbles y muertes. El tsunami del océano Índico de 2004, provocado por un terremoto y que causó la muerte de unas 230.000 personas, ‌alcanzó una altura registrada de 51 metros en Sumatra. El de Japón de 2011, provocado por un sismo que dejó más de 15.000 fallecidos, alcanzó unos 40 metros.

"Los tsunamis provocados por grandes terremotos se producen porque una falla en la corteza terrestre rompe el lecho marino, ‌provocando el desplazamiento vertical del ⁠agua que se encuentra sobre él. En el caso de los deslizamientos de tierra, es el colapso de material desde la superficie hacia el agua lo que crea la ola", explicó Hicks.

Los datos sísmicos ​mostraron que, de hecho, hubo señales de advertencia antes del deslizamiento de tierra de Tracy Arm.

"En retrospectiva, hemos descubierto que el deslizamiento fue precedido por aproximadamente una semana de pequeños terremotos que indicaban fracturas en la masa que finalmente se deslizó. Esto nos da la esperanza de poder desarrollar sistemas de alerta y predicción, junto con otras observaciones", afirmó Hicks.

(Editado en español por Carlos Serrano)