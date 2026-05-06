Eliminar equipos chinos costaría a la UE más de 400.000 millones de dólares, según un estudio chino

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Huawei se ve en la conferencia Viva Technology dedicada a la innovación y las empresas emergentes en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia

Las ​propuestas de la Unión Europea para reforzar la ciberseguridad mediante la eliminación gradual de los equipos de ‌proveedores chinos podrían suponer ‌un coste de más de 400.000 millones de dólares para el bloque en los próximos cinco años, y Alemania tendría que asumir casi la mitad de esa carga, según dijo el miércoles la Cámara de Comercio de China ante la UE (CCCEU, por sus siglas en inglés).

En virtud de ​las nuevas normas ⁠de ciberseguridad, la UE tiene previsto eliminar gradualmente los ‌componentes y equipos de proveedores "de alto riesgo" ⁠en sectores críticos, una medida criticada ⁠por el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, que se encuentra entre las empresas afectadas.

Pekín quiere que se eliminen de ⁠las normas propuestas las cláusulas que definen los "países que ​plantean preocupaciones en materia de ciberseguridad" ‌y el "alto riesgo", y la semana ‌pasada amenazó con tomar contramedidas contra la UE si ⁠no se introducen cambios sustanciales.

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Un estudio para la CCCEU, realizado por KPMG, afirma que la sustitución forzosa de proveedores chinos en 18 sectores críticos costaría a la UE ​367.800 millones ‌de euros (432.830 millones de dólares) entre 2026 y 2030. La UE tendría que sustituir el hardware y amortizar activos, además de hacer frente a una menor eficiencia y a un retraso en la ⁠digitalización, según el informe.

Dos de los sectores más afectados serían el energético y el de las telecomunicaciones, pilares de las transiciones digital y verde previstas por la UE.

Seis países de la UE se enfrentarían a pérdidas de más de 10.000 millones de euros: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos. ‌En el caso de Alemania, la factura ascendería a 170.800 millones de euros.

Los Gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo se encuentran en las primeras fases del largo proceso legislativo necesario para que las nuevas normas se conviertan en ley, ‌un proceso que probablemente dará lugar a enmiendas.

La Comisión Europea también recomendó el lunes restringir el uso de fondos de la ‌UE para proyectos ⁠que impliquen inversores de potencia de "proveedores de alto riesgo", lo que, según señaló, podría provocar ​un apagón remoto de las redes eléctricas de un Estado miembro de la UE.

(1 dólar = 0,8498 euros)

Con información de Reuters