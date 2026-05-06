Miembros de la comunidad judía jasídica de Stamford Hill, al norte de Londres, celebran la festividad de Lag B'Omer bailando alrededor de hogueras.

​Miles de judíos británicos se reunieron el martes en el norte ‌de Londres para ‌celebrar la festividad de Lag B'Omer, una celebración del calendario judío, tras semanas de gran tensión y temor a raíz de una serie de ataques antisemitas.

En uno de los actos celebrados ​en la zona, ⁠hombres vestidos con trajes judíos ultraortodoxos ‌abarrotaron el patio de un ⁠colegio para bailar ⁠y rezar juntos alrededor de hogueras, mientras cientos de mujeres y niños observaban desde ⁠las calles cercanas y algunos se ​agolpaban en los balcones ‌de los edificios residenciales.

La ‌fiesta anual se celebra tradicionalmente como ⁠una pausa alegre en un periodo solemne del calendario judío. Los chalecos policiales de alta visibilidad de color ​amarillo brillante ‌contrastaban marcadamente con los tradicionales abrigos y sombreros negros de los participantes.

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El festival del martes tuvo lugar pocos días después de que ⁠dos judíos fueran apuñalados en la calle, el incidente más violento de este año en una serie de ataques que han puesto en el punto de mira la seguridad de los 290.000 judíos de ‌Reino Unido.

El líder comunitario Levi Shapiro afirmó que el evento era ligeramente diferente este año, en referencia a los incidentes antisemitas ocurridos en la zona.

"Habrá ese elemento ‌adicional de oraciones, un momento de unidad y reflexión para la comunidad judía y, ‌por supuesto, ⁠una comunidad que se mantiene unida y fuerte en los ​momentos más difíciles", afirmó.

Con información de Reuters