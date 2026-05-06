Sonríe Coudet: las dos figuras que River recupera ante San Lorenzo y Carabobo

El entrenador tendrá a disposición dos jugadores que conseguridad serán titulares en los próximos partidos.

El desarrollo del calendario deportivo expone que River tiene por delante dos partidos de gran importancia en lo que respecta a su futuro próximo. Uno contra Carabobo en el marco de la Copa Sudamericana y otro ante San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Apertura. En la previa, se desprende que Eduardo Coudet recuperó a dos jugadores que son claves para el armado del once titular.

Uno de los problemas que el “Millonario” tuvo fue que perdió cierto equilibrio en la mitad de la cancha y esto es gracias a la ausencia de Fausto Vera. Sin embargo, las buenas noticias sorprenden al cuerpo técnico en el comienzo de mayo. “El volante se recuperó de un esguince de grado 2 en el colateral medial de la rodilla derecha”, expresó el periodista Luciano Castañares en su cuenta de X.

Por otro lado, se debe sumar que la zona de ataque contará nuevamente con la presencia de Sebastián Driussi. “Se recuperó de una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral derecho”, agregó. Ambos jugadores fueron baja por dos semanas. En los cuales River afrontó partidos del plano local como en el internacional con una producción futbolística que dejó más dudas que certezas.

De cara al partido frente a Carabobo en Venezuela, se espera que Eduardo Coudet sume a los dos jugadores en la lista de concentrados. No hay grandes precisiones sobre si los lanzarán de entrada al campo de juego o esperarán su turno en el banco de suplentes. Esto es producto de que a los pocos días se llevará a cabo una nueva edición del clásico ante San Lorenzo, pero en el marco de una eliminación directa.

Sin embargo, el paso de las horas entregó una mala noticia porque en la defensa no se encontrarán disponibles los servicios de Paulo Díaz. Esto es producto de que sufrió un pequeño desgarro en el recto anterior izquierdo. El zaguero chileno no viene sumando minutos por su rendimiento en la semana y esta lesión comienza a darle forma a los rumores que hablan de una posible salida en el mercado de pases.

¿Cómo es el reglamento de los octavos del Apertura?

La fase campeonato del Torneo Apertura expone que River culminó en el segundo lugar de su zona y esto lo llevó a cruzarse contra San Lorenzo. Un partido que se disputará en el estadio Monumental en la tarde del próximo domingo 10 de mayo a las 19 horas. En la previa, hubo un cruce de llamados con la AFA para modificar el horario tentativo de las 21 debido a las fuertes críticas de los hinchas que llegan a Capital Federal desde diversos puntos del país.

En lo que respecta al reglamento, se desprende que los partidos pasarán al tiempo suplementario en caso de que haya una igualdad en los 90 minutos. Si el empate sigue presente en el marcador, se procederá a la tanda de disparos desde el punto penal. El ganador se tendrá que cruzar con el mejor de Vélez y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Hay que recordar que un hipotético cruce con Boca solo es posible en la instancia de la final, que se disputará en la provincia de Córdoba.