Starmer convoca a líderes comunitarios para luchar contra el antisemitismo tras los ataques

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer, durante una comparecencia ante los medios en Downing Street, Londres, Reino Unido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, instó el martes a los líderes de todos ‌los sectores de la ‌sociedad a colaborar para erradicar el antisemitismo "de todos los rincones", al convocar una reunión tras el apuñalamiento de dos judíos y una serie de ataques adicionales.

Los ataques han hecho que las comunidades judías teman por su seguridad y han aumentado la presión sobre ​Starmer para que ⁠demuestre que puede hacerles frente. El Partido Conservador, ‌en la oposición, ha calificado el antisemitismo ⁠de "emergencia nacional".

Momentos después de que ⁠Starmer comenzara a hablar, la policía antiterrorista confirmó el inicio de una investigación sobre un incendio provocado en una ⁠antigua sinagoga del este de Londres.

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El incidente ​fue el último de una serie ‌de incendios provocados contra objetivos ‌judíos desde marzo, la mayoría de ellos en ⁠el norte de Londres, algunos de los cuales están siendo investigados por las autoridades en busca de posibles vínculos con Irán.

Starmer declaró en la reunión —que reunió ​a ‌representantes de los sectores empresarial, sanitario, cultural, de la educación superior y policial para mantener conversaciones con miembros de la comunidad judía— que los investigadores están analizando si un Estado extranjero ⁠podría estar detrás de algunos de los incidentes.

"Nuestro mensaje a Irán o a cualquier otro país que pueda intentar fomentar la violencia, el odio o la división en la sociedad es que no será tolerado", afirmó Starmer, añadiendo que el Gobierno está acelerando la tramitación de ‌una legislación para hacer frente a las amenazas.

Starmer, cuya esposa es judía, afirmó que los apuñalamientos de la semana pasada forman parte de un patrón más amplio de aumento del antisemitismo contra los 290.000 judíos de Reino ‌Unido, lo que ha dejado a muchos con un sentimiento de miedo y rabia.

En respuesta, el Gobierno ha elevado ‌el nivel nacional ⁠de amenaza terrorista a "grave" y ha anunciado 25 millones de libras esterlinas (34 millones de ​dólares) adicionales para reforzar la protección de las comunidades judías.

(1 dólar = 0,7398 libras)

Con información de Reuters