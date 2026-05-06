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En medio del escándalo Adorni, Milei inicia su agenda en Estados Unidos sin Karinai

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno de Javier Milei continúa en una nueva semana con el viaje del mandatario nuevamente a Estados Unidos donde participará como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken. Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta nuevas tensiones políticas luego de que la CGT marchó en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y sectores combativos exigieron profundizar el plan de lucha contra el Gobierno. En tanto, se espera otra semana clave en la causa de Adorni con nuevas declaraciones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.

 

 

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Hace 1 hora

Milei inicia su agenda en Estados Unidos sin Karina 

El presidente Javier Milei no estará acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en los Estados Unidos, donde este miércoles iniciará su agenda de actividades.

 

El motivo oficial de la ausencia de la influyente funcionaria es que estará este jueves 7 de mayo en la Expo San Juan Minera 2026 donde compartirá el evento con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador provincial Marcelo Orrego. La determinación de la hermana del jefe de Estado también aparece en momentos en los que la situación judicial del jefe de Gabinete entregó novedades que lo convirtieron en protagonista total de la agenda pública.

 

En torno a la agenda difundida por Presidencia, Milei comenzará sus actividades el miércoles: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina) y, posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

 

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el mandatario realizará una disertación ante la 29° Conferencia Anual Instituto Milken.

 

Según se puede leer en la página web de la entidad, el del miércoles es el evento anual más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

 

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indican desde la institución.

Hace 2 horas

No confiar en Milei, el aprendizaje social que no tiene vuelta atrás

El escándalo Adorni detona la desconfianza del Círculo Rojo en Milei y la decepción en sus  votantes. Alerta: un informe muestra que la fe de los votantes libertarios se derrumbó 17 puntos el último mes. El gobierno vende la baja de la inflación y el rebote de la economía, pero el ingreso disponible de las familias lleva 6 meses de caída.

A Luis Caputo se lo verá esta noche con el cansancio en la cara. El ministro de Economía grabó ayer una entrevista para la Televisión Pública en medio del escándalo por los gastos de Manuel Adorni en su casa de Indio Cua. Cada vez con más fuerza, Caputo deja trascender el fastidio por los trastornos que le genera el ala política del gobierno. No solo Adorni: también y sobre todo la interna interminable entre Karina Milei y su sobrino Santiago Caputo. 

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Hace 2 horas

Por qué crece la morosidad con Milei

Primero, las familias gastaron sus ahorros. Después, se endeudaron para llegar a fin de mes. Ahora no pueden cumplir con esas deudas. La morosidad en créditos personales y tarjetas alcanzó niveles no vistos en veinte años. Los ingresos no se recuperaron y una parte creciente de la sociedad rompió con la expectativa de que con Milei estará mejor en el futuro cercano. 

 

La evolución de la economía real y financiera solo le muestra a Javier Milei el fiasco de su teoría llevada a la práctica. Imagen: ChatGPT

Parece desbordado Javier Milei. Se expresa con movimientos corporales y faciales todavía más espasmódicos que los habituales en cada una de sus últimas intervenciones públicas. No es el descontrol conocido de insultos y gestos obscenos a periodistas, economistas y políticos cuando era panelista, luego candidato y, finalmente, Presidente. Esto es otra cosa. Es un desequilibrio provocado por estar fracasando en aquello en lo que él cree ser el mejor. La economía real y financiera solo le muestra el fiasco de su teoría llevada a la práctica.

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Hace 10 horas

La imagen internacional de Milei se desploma y Wall St recomienda aprovechar la deuda

Los principales medios internacionales como New York Times, The Economist, Financial Time o Expansión publicaron artículos describiendo la corrupción de la administración de Milei y la crisis a la que marcha el programa económico, mientras el mercado se concentra en aprovechar las oportunidades para obtener renta garantizada en dólares.

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Hace 14 horas

Llegar a fin de mes: 1,6 millones de personas tienen más de un empleo para sobrevivir

Un informe de Fundación Encuentro basado en datos oficiales muestra que en el cuarto trimestre del año pasado el 12,2% de las personas ocupadas tenía más de un empleo. El pluriempleo como única forma de sobrevivir a la crisis económica.

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Hace 15 horas

Clara Chevalier: “El desfinanciamiento universitario es una definición ideológica” 

Clara Chevalier, secretaria general de CONADU advierte que el Gobierno busca desarmar el sistema universitario público y federal, denuncia la caída salarial y señala a la marcha federal universitaria del 12 de mayo como un punto de articulación del descontento social. 

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La mitad de los hogares de Santa Cruz usa sus ahorros para llegar a fin de mes

Un relevamiento reveló que el 48,3% de las familias de la provincia de la Patagonia utilizó sus reservas durante el tercer trimestre de 2025 para subsistir. Se posiciona en el podio de las jurisdicciones de las familias que muestran mayor fragilidad económica. 

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Hace 16 horas

Más de 700 mil personas perdieron su cobertura de salud desde que asumió Milei

En medio de la crisis que atraviesan los hospitales por falta de presupuesto, cada vez más personas tienen que darse de baja de las coberturas privadas y deben recurrir a atenderse al ya colapsado sistema público sanitario.

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Hace 17 horas

La frase de Milei a Adorni, se bajó Karina del viaje a EE.UU. y los enojos internos

La Secretaria General de Presidencia no lo acompañó a su hermano a Los Ángeles y se queda en el país. El Presidente sostiene a su jefe de Gabinete. Y hay enojos con Mahiques y Petri. 

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ATE definió un nuevo paro de los estatales contra el Gobierno para esta semana

El gremio que lidera Rodolfo Aguiar confirmó una protesta por la amenaza de cientos de despidos por parte del Gobierno en el INTI. Será una medida de fuerza que afectará a ese ente en todo el país.

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Fábricas en jaque: el drama de la reconversión y por qué los CEOs apoyan a Milei

El desplome del consumo y el cierre de más de 3.000 fábricas conviven con un sector extractivo que puja por despegar. En este escenario, la "empleabilidad" se convirtió en la obsesión de los CEOs: cómo transformar a los trabajadores de los sectores que mueren en los técnicos que la minería y la energía necesitan con urgencia.

Con la industria tradicional en crisis, la minería y la energía asoman como los únicos motores de la economía.

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Banco Nación vuelve a emitir deuda tras 30 años y se sube a la bicicleta de Caputo

La entidad pública colocará títulos en pesos, dólares y UVA por hasta u$s 1.500 millones.

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Cascada, mármol y jacuzzi: todos los gastos de Adorni en su casa country

El jefe de Gabinete gastó más de 245.000 dólares para refaccionar el inmueble, según consta en el listado presentado por el contratista Matías Tabar. Desde un apoya cabezas hasta un dispenser de detergente.

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Hospitales de la UBA, al límite: advierten que solo garantizan atención por 45 días

Directores de los centros de salud de la UBA alertan que, sin fondos urgentes, la atención y la formación médica podrían interrumpirse en semanas. Denuncian presupuesto congelado, costos en alza y salarios por debajo de la línea de pobreza.

El hospital de clínicas podría dejar de atender.

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Crisis en medios públicos: trabajadores de Radio Nacional denuncian ajuste salarial

Con salarios congelados desde hace un año y medio y paritarias suspendidas, trabajadores de Radio Nacional protestan para rechazar la precarización laboral y pedir una recomposición de sus ingresos. 

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