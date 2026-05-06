Trump frena la escolta militar en Ormuz e Irán crea un organismo para gestionar el tránsito

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la operación “Furia Épica”, lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ya “ha concluido”. Sus declaraciones contrastan con las del presidente Donald Trump, quien horas antes había señalado que el conflicto con Teherán podría extenderse “dos semanas o quizás tres”. En ese contexto, Trump anunció la suspensión del operativo militar “Proyecto Libertad”, iniciado el 3 de mayo para escoltar buques en el estrecho de Ormuz. Por su parte, Irán creó un nuevo organismo para regular el tránsito en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que circulaba cerca del 20% del petróleo mundial antes de su bloqueo, impuesto por Teherán en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, miércoles 6 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.