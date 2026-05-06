El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la operación “Furia Épica”, lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ya “ha concluido”. Sus declaraciones contrastan con las del presidente Donald Trump, quien horas antes había señalado que el conflicto con Teherán podría extenderse “dos semanas o quizás tres”. En ese contexto, Trump anunció la suspensión del operativo militar “Proyecto Libertad”, iniciado el 3 de mayo para escoltar buques en el estrecho de Ormuz. Por su parte, Irán creó un nuevo organismo para regular el tránsito en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que circulaba cerca del 20% del petróleo mundial antes de su bloqueo, impuesto por Teherán en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, miércoles 6 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.
Trump frena la escolta militar en Ormuz e Irán crea un organismo para gestionar el tránsito
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Washington frena la operación naval tras avances diplomáticos, mientras Teherán endurece el control del paso clave por donde circula gran parte del petróleo mundial.
Hace 2 horas
Las bolsas europeas suben ante el optimismo por el acuerdo de paz en Oriente Medio
El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania
Las bolsas europeas subían el miércoles, ante la caída de los precios del petróleo y el aumento del optimismo de los inversores después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que se habían logrado "grandes avances" hacia un acuerdo de paz global con Irán.
Hace 2 horas
EEUU e Irán están cerca de cerrar un acuerdo de una página para poner fin a la guerra, según Axios
Una mujer iraní camina junto a un mural antiisraelí en una calle de Teherán, Irán
La Casa Blanca cree que está a punto de alcanzar un acuerdo con Irán sobre un memorándum de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas, según informó Axios el miércoles, citando a dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes al tanto del asunto.
Hace 2 horas
Trump suspende la escolta de buques en el estrecho de Ormuz alegando avances en las negociaciones
FOTO DE ARCHIVO. Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abás, Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que suspendería temporalmente la operación destinada a escoltar a los buques a través del estrecho de Ormuz, alegando que se habían logrado "grandes avances" hacia un acuerdo global con Irán.
Hace 17 horas
Un palestino ganó el Pulitzer por documentar ataques israelíes y la destrucción de Gaza
El fotógrafo Saher Alghorra ganó el Premio Pulitzer 2026 por sus imágenes que muestran el daño humano y material que causó el genocidio en proceso en la Franja de Gaza.
07:03 | 05/05/2026
Estados Unidos e Irán intercambian ataques y peligra el alto el fuego
Teherán acusó a Washington de la muerte de cinco civiles en Ormuz. Hubo ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos y Omán.
20:10 | 04/05/2026
Después de las represalias de Trump, Europa responde y afianza su vínculo con Canadá
La retirada de tropas de Estados Unidos impulsa a Europa a reforzar su defensa y coordinar posiciones con Canadá -otro aliado de Washington que se viene distanciando- en plena tensión global.
19:33 | 04/05/2026
Obama reveló que Netanyahu quiso arrastrarlo a la guerra contra Irán
Al igual que reveló en marzo el ex director de contraterrorismo del gobierno de Trump, Obama dio a entender que la nueva escalada bélica fue la presión de Netanyahu.
FOTO ARCHIVO. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama asiste al segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, Estados Unidos
08:22 | 04/05/2026
Ataques cruzados entre EE.UU. e Irán profundizan la guerra en el estrecho de Ormuz
Donald Trump acusó a Irán de dispararle a buques de países ajenos al conflicto en Medio Oriente en el estrecho de Ormuz; asimismo, el presidente estadounidense anunció que su país destrozó siete lanchas iraníes.
18:11 | 03/05/2026
León XIV recibirá a Marco Rubio para descongelar la relación con Trump
El pontífice y el presidente de Estados Unidos habían tenido cruces verbales en las últimas semanas por la guerra contra Irán.
14:23 | 03/05/2026
Nuevo esquema en Ormuz y fin de la agresión: los 14 puntos del plan de paz de Irán
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que evalúa la propuesta presentada por Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.
10:00 | 03/05/2026
Tras rechazar la propuesta de Irán, Trump dice que "liberará" los buques de Ormuz
Mientras Irán evalúa una respuesta al rechazo de Trump, el presidente de Estados Unidos dijo que este lunes empezará con el "proyecto libertad".
00:05 | 03/05/2026
Presión internacional por el fin de la guerra y la apertura de Ormuz
Rusia y China presionan por una salida negociada mientras el bloqueo en el estrecho de Hormuz amplifica el conflicto y despierta advertencias globales por sus consecuencias económicas, humanitarias y sanitarias.
20:30 | 02/05/2026
Derrumbe industrial a contramano del mundo
La suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente anticipa presiones inflacionarias y riesgo de recesión global. Mientras el mundo revisa su modelo productivo, Argentina profundiza la caída industrial y el empleo en un contexto de apertura y ajuste.
El shock petrolero global expone y agrava la fragilidad industrial argentina.
15:41 | 02/05/2026
Trump retiró 5.000 soldados de Alemania y desde Berlín bajan el tono: "No hay crisis"
Las autoridades de Berlín le bajaron el tono a la decisión de Trump de retirar tropas del territorio alemán. En paralelo, crecen las tensiones dentro de la OTAN por los cruces del republicano a líderes europeos.
13:48 | 02/05/2026
El 61% de los estadounidenses rechaza la guerra contra Irán, de acuerdo a estudio
Un estudio realizado a finales de abril reveló que una amplia mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con el conflicto en Medio Oriente.
11:25 | 02/05/2026
Desde Irán advierten que es "probable" que se reanude la guerra con EE.UU.
Desde el ejército iraní afirman que Washington no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo para finalizar con el conflicto.
21:21 | 01/05/2026
“Las hostilidades con Irán han cesado”, le dijo Trump al Congreso de Estados Unidos
Por carta, el presidente estadounidense se dirigió al Parlamento, justo cuando había vencido el plazo de 60 días establecido por una ley destinada a limitar el uso no autorizado de la fuerza militar.