EEUU e Irán están cerca de cerrar un acuerdo de una página para poner fin a la guerra, según Axios

La Casa Blanca cree que está a punto de alcanzar un acuerdo con Irán sobre un memorándum de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas, según informó Axios el miércoles, citando a dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes al tanto del asunto.
Estados Unidos espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas, según el artículo, que advirtió de que aún no se ha acordado nada, pero señaló que esta es la vez que las partes han estado más cerca de un acuerdo desde que comenzó la guerra.
Entre otras disposiciones, el acuerdo implicaría que Irán se comprometiera a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear, que Estados Unidos aceptara levantar sus sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y que ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, según Axios.
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Reuters no pudo verificar de inmediato la información. El Departamento de Estado de EEUU y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Con información de Reuters