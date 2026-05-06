EEUU e Irán están cerca de cerrar un acuerdo de una página para poner fin a la guerra, según Axios

Una mujer iraní camina junto a un mural antiisraelí en una calle de Teherán, Irán

​La Casa Blanca cree que está a punto de ‌alcanzar un acuerdo ‌con Irán sobre un memorándum de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más ​detalladas, según ⁠informó Axios el miércoles, citando ‌a dos funcionarios ⁠estadounidenses y otras dos ⁠fuentes al tanto del asunto.

Estados Unidos espera respuestas iraníes sobre varios ⁠puntos clave en las ​próximas 48 horas, según ‌el artículo, que advirtió ‌de que aún no se ⁠ha acordado nada, pero señaló que esta es la vez que las partes ​han estado ‌más cerca de un acuerdo desde que comenzó la guerra.

Entre otras disposiciones, el acuerdo implicaría que Irán ⁠se comprometiera a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear, que Estados Unidos aceptara levantar sus sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, ‌y que ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, según Axios.

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Reuters no pudo verificar de inmediato ‌la información. El Departamento de Estado de EEUU y la Casa ‌Blanca no ⁠respondieron de inmediato a una solicitud de ​comentarios.

Con información de Reuters