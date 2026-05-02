Trump retiró 5.000 soldados de Alemania y desde Berlín afirman que "no hay crisis ni ruptura" con Washington

El gobierno de Alemania afirmó que la relación con los Estados Unidos "sigue siendo sólida y estratégica" tras el retiro de tropas norteamericanas del territorio alemán que ordenó el presidente Donald Trump en los últimos días. Lo confirmó el ministro de Defensa de Berlín, Boris Pistorius, durante una conferencia en la capital germana.

Tras la acción militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero pasado, el presidente Trump comenzó a presionar a sus aliados de la OTAN para que se sumen a la guerra en Medio Oriente.

El rechazo generalizado de los países europeos de sumarse a los ataques contra el país persa derivó en una seguidilla de críticas y chicanas del republicano hacia sus pares del Viejo Continente. Llegó a decirle a la premier italiana Giorgia Meloni que como ella y su país "no estuvieron con Estados Unidos" de ahora en más "Estados Unidos no estará con Italia". Críticas de este estilo también recibieron otros líderes como el español Pedro Sánchez y el propio Papa León XIV.

Uno de las últimas víctimas de Trump fue el canciller alemán, Friedrich Merz, a quien acusó de ser "totalmente ineficaz" después de que éste se ofreciera a mediar en las negociaciones con Irán. Acto seguido, lo amenazó con retirar parte de las tropas estadounidenses en el territorio alemán, decisión que confirmó este sábado.

Pese al impacto de la medida, el gobierno alemán evitó hablar de una crisis. Pistorius aseguró que la cooperación militar con Estados Unidos "sigue siendo sólida y estratégica" y destacó que la presencia de tropas estadounidenses en Alemania "continúa siendo clave para ambas partes".

Por otro lado, el ministro Pistorius subrayó que este ajuste "era previsible" y que no implica un debilitamiento de la alianza con Washington. Alemania seguirá albergando más de 30.000 militares estadounidenses, lo que la mantiene como el segundo mayor destino de tropas de Estados Unidos en el mundo, solo detrás de Japón.

Tensiones y reacciones dentro de la OTAN en medio de las críticas de Trump

Este movimiento se produce mientras la OTAN está en tensiones permanentes. Los enojos de Trump con sus aliados le valieron distintas críticas. En las últimas horas, el premier polaco Donald Tusk llegó a escribir en su cuenta de X que "la mayor amenaza" para la alianza "no son sus enemigos externos, sino la continua desintegración" que, para él, está enfrentando el bloque. "Todos debemos hacer lo que sea necesario para revertir esta desastrosa tendencia", concluyó.

El retiro de tropas de Alemania forma parte de una revisión más amplia del despliegue militar estadounidense en el continente europeo. Según el Departamento de Defensa, la reducción se llevará a cabo en un plazo de entre 6 y 12 meses, lo que dejará el número total de efectivos en toda Europa en torno a los 80.000 soldados.

Las bases militares ubicadas en ciudades como Ramstein, Grafenwöhr o Frankfurt siguen siendo fundamentales para las operaciones de Washington no solo en Europa, sino también en Medio Oriente y otras regiones estratégicas. Estas instalaciones permiten el despliegue de fuerzas aéreas, sistemas de defensa y centros de mando clave para la coordinación internacional.