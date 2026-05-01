Los ataques de Trump a los líderes europeos agravan las tensas relaciones transatlánticas

FOTO DE ARCHIVO. El presidente Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz se reúnen en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

Las últimas ​semanas no han sido tranquilizadoras para quienes pensaban que Europa podría manejar su complicada relación con el presidente estadounidense Donald Trump.

Esta semana, Trump arremetió contra el canciller alemán, Friedrich Merz, por sus críticas a ‌la guerra de Irán, calificándolo de "totalmente ineficaz", ‌y amenazó con retirar parte de los 36.400 soldados estadounidenses destinados en Alemania.

Trump también ha apuntado al primer ministro británico, Keir Starmer, en términos sorprendentemente personales, afirmando que "no es Winston Churchill" y amenazando con imponer un "gran arancel" a las importaciones procedentes de Reino Unido.

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Más preocupante aún para Europa es que el Departamento de Defensa de Trump ha planteado castigar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no están apoyando las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán, lo que incluye suspender a España como miembro y revisar el reconocimiento estadounidense de las islas ​Malvinas como posesión de Reino Unido.

"Es ⁠inquietante, por decirlo suavemente", dijo un diplomático europeo. "Estamos preparados para cualquier cosa, en cualquier momento".

Las últimas andanadas estadounidenses, ‌lanzadas a raíz de los desacuerdos sobre la guerra con Irán, parecen haber devuelto las ⁠relaciones entre EEUU y Europa a los primeros días del segundo ⁠mandato de Trump y plantean nuevas preguntas sobre la mejor manera de lidiar con un aliado voluble.

Un segundo diplomático europeo señaló que la excanciller alemana Angela Merkel, que mantuvo una relación tormentosa con Trump durante su primer mandato, había ⁠dado ejemplo del enfoque adecuado.

"A estas alturas, todos hemos aprendido un poco cómo lidiar con Trump. No ​hay que reaccionar de inmediato, hay que dejar que pase la tormenta, sin ‌ceder en las propias posiciones", dijo el diplomático.

Incluso quienes ‌intentaron halagarlo se han enfrentado a la ira de Trump, señaló el diplomático. "Todos los que lo intentaron ⁠recibieron su ráfaga de insultos, como los demás. Así que ahora todo el mundo se da cuenta de que los halagos tampoco funcionan", añadió el diplomático.

La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato.

DE NUEVO EN EL PUNTO DE MIRA

El año pasado, los aranceles estadounidenses, la presión de Trump para adquirir Groenlandia y un recorte de la ayuda estadounidense ​a Ucrania perturbaron ‌profundamente las relaciones transatlánticas.

Algunos líderes, entre ellos Starmer, Merz y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, trabajaron para estabilizar las relaciones mediante visitas periódicas, acuerdos comerciales y cambios de política —incluidos algunos que han sido impopulares a nivel nacional—, solo para encontrarse de nuevo en el punto de mira tras el inicio de la guerra de Irán en febrero.

Incluso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ⁠conocido en Europa como el "susurrador de Trump", se enfrentó a una reprimenda de Trump durante una reunión en la Casa Blanca este mes. Trump también arremetió contra Meloni —que en su día fue su líder europea favorita— después de que ella criticara la guerra de Irán y reprendiera a Trump por lo que calificó de "inaceptable" ataque verbal contra el papa León.

Aunque muchos miembros del Gobierno estadounidense se muestran profundamente escépticos con respecto a Europa, no todos los miembros del Partido Republicano del presidente apoyan el enfoque de Trump.

"Los continuos ataques a los aliados de la OTAN son contraproducentes, los comentarios perjudican a los ‌estadounidenses", escribió el representante republicano Don Bacon en la red social X el jueves, tras la amenaza de Trump de reducir el número de soldados en Alemania.

"Los dos grandes aeródromos de Alemania nos proporcionan un excelente acceso a tres continentes. Nos estamos disparando en el pie", añadió.

Algunas de las publicaciones de Trump en redes sociales esta semana pillaron desprevenidos a los funcionarios europeos.

Menos de dos horas antes de la publicación sobre el número de tropas estadounidenses en Alemania, el ‌general al mando en Berlín, Carsten Breuer, declaró a los periodistas que había recibido el visto bueno a la nueva estrategia militar de Alemania cuando se reunió con el subsecretario de Defensa Elbridge Colby en el Pentágono ese mismo día. No dio ‌indicios de que se hubiera ⁠discutido ninguna reducción de tropas.

La embajada alemana se negó a hacer comentarios.

Los responsables militares alemanes se mostraron bastante optimistas ante la situación y la cooperación militar se mantuvo intacta, según afirmó ​un antiguo alto cargo del Departamento de Defensa de EEUU. "Dicen: 'Ya hemos visto esta película. Esto va a ser mucho ruido y, al final, nada va a cambiar'".

Con información de Reuters