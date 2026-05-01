ANSES paga un bono de $125.000 por matrimonio a trabajadores registrados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en mayo se pagará un bono de $125.000 destinado a personas que hayan contraído matrimonio recientemente. La medida apunta a acompañar económicamente a parejas en el inicio de una nueva etapa, con un trámite simple y condiciones específicas.

Se trata de una asistencia incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU), un conjunto de beneficios que el organismo otorga en momentos clave de la vida familiar. En este caso, el foco está puesto en quienes formalizaron su vínculo civil y cumplen con determinados requisitos.

Quiénes pueden cobrar el bono por matrimonio

El bono está dirigido a trabajadores registrados y a ciertos beneficiarios del sistema previsional. Entre ellos se encuentran quienes trabajan en relación de dependencia en el sector privado y personas cubiertas por Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

También pueden acceder quienes estén cobrando la prestación por desempleo o quienes trabajen de manera estacional, siempre que mantengan aportes vigentes. A su vez, el beneficio alcanza a titulares de pensiones honoríficas de veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

Un punto clave es que, si ambos cónyuges cumplen los requisitos, cada uno puede cobrar el monto correspondiente. De esta forma, la suma total puede superar los $240.000, lo que representa un ingreso extra importante para la pareja.

Requisitos para acceder al pago de ANSES

Para poder solicitar este bono, es necesario cumplir con ciertos límites de ingresos. El grupo familiar no debe superar un tope bruto de $5.792.487, mientras que el ingreso individual de cada integrante no puede exceder los $2.896.244.

Además, se exige una antigüedad laboral mínima de seis meses al momento de contraer matrimonio. Este requisito busca garantizar que el beneficio llegue a quienes mantienen una relación laboral activa dentro del sistema formal.

En cuanto a la documentación, es obligatorio presentar el certificado de matrimonio civil junto con los DNI de ambos cónyuges. Sin estos papeles, el trámite no puede avanzar.

Si ambos cónyuges cumplen los requisitos, la pareja cobra el doble.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El proceso para solicitar el bono puede realizarse de manera online a través de la plataforma Mi ANSES. Para ingresar, necesitás tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, deberás verificar que tus datos personales estén actualizados y cargar la documentación requerida, como el acta de matrimonio y los documentos de identidad.

Si preferís hacerlo de manera presencial, también podés sacar un turno previo y acercarte a una oficina. Tras la aprobación del trámite, el dinero se deposita en la cuenta bancaria vinculada al CUIL dentro de un plazo de hasta 30 días hábiles.