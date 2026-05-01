Efemérides del 1 de mayo: qué pasó un día como hoy

Eva Perón.

Cada 1 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la celebración del Día del Trabajador, el último discurso de Eva Perón en Plaza de Mayo hasta el fallecimiento de Ayrton Senna.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1853 - Constitución Nacional

En la ciudad de Santa Fe se promulgó la Constitución Nacional que sentó las bases de la Confederación Argentina, formada por trece provincias. El texto fue rechazado por Buenos Aires, que se separó de la confederación y constituyó el Estado de Buenos Aires, que duró hasta 1859.

1886 - Los mártires de Chicago

Empezó en la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos, una huelga de trabajadores para demandar una jornada laboral de ocho horas en lugar de las 12, y hasta 18, que debían cumplir.

1938 - Nacimiento de Gianni Lunadei

En Roma nació el actor italiano de cine, teatro y televisión de destacada trayectoria en la Argentina. Formó parte del exitoso programa de televisión Mesa de Noticias, conducido por Juan Carlos Mesa entre 1983 y 1987. Trabajó en 17 películas.

1941 - El Ciudadano Kane

En el RKO Palace de Broadway, en Nueva York, se estrenó el filme Ciudadano Kane (Citizen Kane), ópera prima del cineasta y actor estadounidense Orson Wells. La película se convirtió en un clásico de Hollywood y una de las más importantes de la historia del cine por su estética y narrativa.

1952 - Eva Perón

La primera dama pronunció su último discurso público en Plaza de Mayo ante una multitud reunida con motivo del Día del Trabajador. “Evita” murió poco tiempo después, el 26 de julio de 1952, por un cáncer de útero.

1966 - The Beatles

La banda británica de pop rock se presentó por última vez ante el público de su país en un estadio. Lo hizo en el Empire Pool de Wembley ante 10.000 personas que asistían al New Musical Express, en el que participaron diversas bandas. Interpretó cinco canciones y el concierto no fue filmado.

1969 - Debutó Ubaldo Fillol

Con la camiseta de Quilmes, debutó en la Primera División del fútbol argentino el arquero Ubaldo Matildo Fillol, considerado uno de los mejores de la historia. Lo hizo en la derrota del equipo “cervecero” por 6 a 3 ante Huracán.

1975 - The Rolling Stones

La banda de rock británica anunció su gira Tour of the Americas '75, en la que interpretó Brown Sugar en la parte trasera de un camión en la Quinta Avenida del distrito neoyorquino de Manhattan. Fue la primera gira con Ron Wood como guitarrista de los Stones.

1980 - Televisión a color

La conductora Pinky presentó la primera transmisión de televisión a color en la Argentina, en la que por entonces había alrededor de 300.000 televisores cromáticos. Las imágenes fueron emitidas por el canal estatal Argentina Televisora Color y el Canal 13 de Buenos Aires. “Señoras y señores, con ustedes, la televisión a color”, dijo Pinky.

1982 - Primeros combates en las Malvinas

Las fuerzas británicas atacaron cerca de las 5 de la madrugada sobre Puerto Argentino y se desencadenaron combates aéreos, que marcan la destreza de los pilotos argentinos. La guerra empezó mientras aún se debatía la propuesta de paz del presidente peruano, Fernando Belaúnde Terry. Los radares ingleses ya habían detectado a un barco de la Armada argentina que navega fuera de la zona de exclusión declarada por el gobierno de Margaret Thatcher. Londres discutió en esas horas la conveniencia de atacar ese navío para terminar con la diplomacia peruana y dirimir el conflicto por las armas. El barco argentino es el Crucero General Belgrano.

1990 - Amigos son los amigos

El Canal 9 de Buenos Aires difundió el primer capítulo de la exitosa serie Amigos son los amigos, protagonizada por Carlos Calvo y Pablo Rago. La serie, que duró cuatro temporadas, marcó hasta 53 puntos de índice de audiencia en horario central.

1994 - Fallecimiento de Ayrton Senna

En un accidente durante el Gran Premio de Mónaco murió a los 34 años el piloto de automovilismo brasileño, tres veces campeón del mundo de la Fórmula 1 y considerado uno de los mejores pilotos de la historia. Más de un millón de personas asistieron a su entierro en Brasil.

1995 - Fallecimiento de Tandarica

A los 59 años murió en Buenos Aires el actor y humorista rumano Alexandru Veteranyi, quien ganó gran popularidad en el cine, el teatro y la televisión argentinos en la década de 1980.

2005 - Lionel Messi

El delantero argentino Lionel Messi convirtió su primer gol oficial con la camiseta del Barcelona español. Lo hizo en la victoria del equipo “blaugrana” como local ante el Albacete por 2 a 0, con una definición exquisita de “La Pulga” por encima del arquero rival.

2026 - Día del Trabajador

Esta fecha recuerda a los obreros condenados a muerte y ejecutados después de la huelga del 1 de Mayo de 1886 realizada en Chicago para reclamar por una jornada laboral de ocho horas diarias.