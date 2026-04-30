El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, asiste a una entrevista con Reuters, TASS y WarGonzo en la región de Moscú, Rusia

Es ​poco probable que Estados Unidos actúe como mediador eficaz en los conflictos internacionales, dadas sus acciones ‌en la escena mundial, ‌dijo el jueves Dmitri Medvédev, expresidente ruso y actual alto cargo de seguridad.

Los comentarios de Medvédev parecían contrastar con la línea oficial del Kremlin, según la cual Estados Unidos está desempeñando un papel valioso en la búsqueda de un acuerdo de paz entre ​Rusia y Ucrania.

"Es ⁠difícil considerar que un país que secuestra presidentes ‌y desata conflictos sin más pueda actuar ⁠como mediador eficaz en todas ⁠las situaciones", dijo Medvédev ante el público de un foro educativo.

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Parecía referirse a la guerra de Irán y también ⁠a la operación de las fuerzas especiales estadounidenses ​ordenada por el presidente Donald Trump ‌en enero para capturar al ‌presidente venezolano Nicolás Maduro y llevarlo a EEUU ⁠para ser juzgado por delitos de narcotráfico.

Sin embargo, Medvédev reconoció que el Gobierno de Trump estaba haciendo un esfuerzo por resolver el conflicto de Ucrania, ​en contraste, ‌según dijo, con el anterior presidente, Joe Biden.

Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, es una de las autoridades de línea dura del país y suele hacer comentarios mordaces ⁠sobre asuntos internacionales.

En la misma intervención del jueves, dijo que Europa estaba atravesando un proceso de militarización que comparó con los preparativos previos a la Segunda Guerra Mundial.

Medvédev también señaló que 450.000 personas habían firmado contratos para alistarse en las fuerzas armadas rusas en 2025, y otras ‌127.000 en lo que va de año.

Tras una impopular movilización obligatoria en 2022, Moscú recurre ahora al reclutamiento de soldados profesionales para librar la guerra en Ucrania, que lleva más de cuatro años, y les ofrece generosas ‌remuneraciones por alistarse.

Ni Rusia ni Ucrania revelan públicamente el número de bajas. El medio de comunicación ruso Mediazona afirma ‌haber confirmado al ⁠menos 213.858 muertes de militares rusos hasta la semana pasada, en un proyecto de ​investigación conjunto con el servicio ruso de la BBC.

Con información de Reuters