Temperatura agradable en CABA y el Conurbano: así será el jueves 30 de abri

Llega el último día del mes y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 30 de abril en Buenos Aires y alrededores. Este jueves el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y la temperatura subirá levemente al ubicarse entre los 13°C de mínima y los 23 °C de máxima.

El pronóstico para el fin de semana largo en el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo. Durante los primeros días de mayo se espera:

Viernes 1 de mayo : durante el feriado por el Día del Trabajador, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura oscilará entre los 15°C de mínima y los 24°C de máxima.

: durante el feriado por el Día del Trabajador, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura oscilará entre los 15°C de mínima y Sábado 2 : continuará la nubosidad parcial y volverá a bajar la temperatura al encontrarse entre una mínima de 13°C y una máxima de 23°C.

: continuará la nubosidad parcial y volverá a bajar la temperatura al encontrarse entre y una máxima de 23°C. Domingo 3: se mantendrá el cielo parcialmente nublado y volverá a haber un fuerte descenso de temperatura con una mínima de 8°C y una máxima de 18°C.

El domingo descenderá la temperatura a una mínima de 8 grados

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/el-frio-se-instala-en-el-amba-el-smn-anticipa-un-dia-con-minima-de-un-digito-2026422181336

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre."El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.