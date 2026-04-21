Avanza la tercera ciclogénesis de abril: cuánto impactará en el AMBA

En las jornadas previas, el frío demarcará el comportamiento del mercurio en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de una nueva ciclogénesis que golpeará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fenómeno signará el tercer evento de estas características de abril 2026 y se esperaà que impacte en próximo domingo.

Conforme a los modelos de precipitaciones actualizados por el organismo oficial, el proceso meteorológico devenido de un sistema de baja presión en la atmósfera encontrará escenario en el último tramo del mes.

En las jornadas previas, el frío demarcará el comportamiento del mercurio en la región: con mañanas frías cercanas a los 10° C de mínima y tardes de máximas de hasta 20° C, la nubosidad variable será protagonista del cielo porteño y del conurbano bonaerense.

"El buen tiempo se instalará en la región para mitad de semana, con dos amaneceres (tanto el miércoles como el jueves) con marcas muy frescas a frías, incluso con valores de 9 a 10 °C en sectores del Conurbano. En cuanto a las máximas, se situarán entre 21 y 23 °C en estos días", sumó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

¿Qué dice el pronóstico semanal para el AMBA?

Miércoles 22 de abril

Algo nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 21° C

Jueves 23 de abril

Algo nublado

Temperatura mínima: 13° C

Temperatura máxima: 22° C

Viernes 24 de abril

Algo nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 23° C

Sábado 25 de abril

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 15°

Temperatura máxima: 23°

¿Cuándo llega la tercera ciclogénesis de abril al AMBA?

La tercera ciclogénesis en el AMBA de abril golpeará el domingo 26. El fenómeno también se hará sentir en el sur de Santa Fe y suroeste de Entre Ríos. Durante su implosión de poco más de cinco horas, el SMN prevé una caída de agua de hasta 7,5 mm en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.