¿Vuelve la lluvia? El pronóstico del SMN para el AMBA y cuándo sacar el paraguas

El AMBA tendrá una semana marcada por lluvias intermitentes.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una semana marcada por lluvias intermitentes y un descenso sostenido de la temperatura, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, 14 provincias del país están bajo alertas amarillas y naranjas por tormentas y condiciones climáticas adversas.

Este domingo arrancó con nubosidad variable y temperaturas que oscilaron entre 18°C y 26°C. La probabilidad de lluvias se mantuvo baja durante la jornada, con vientos leves provenientes del sector este y ráfagas que alcanzaron los 31 kilómetros por hora.

En cuanto a las alertas, el SMN emitió advertencias para diversas regiones del país. Por tormentas, el oeste y sur de Santiago del Estero y casi todo Chaco están bajo alerta naranja, mientras que varias provincias, incluyendo Formosa, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, y el norte de Buenos Aires, se encuentran en alerta amarilla. Las recomendaciones oficiales incluyen evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar.

Por otro lado, las Islas Malvinas y gran parte del cordón cordillerano de Neuquén están afectadas por lluvias, por lo que se aconseja extremar precauciones. En el sureste de Mendoza se mantiene una alerta amarilla por nevadas, con las recomendaciones pertinentes para estas condiciones.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Para el lunes, el SMN anticipó precipitaciones aisladas tanto en la mañana como en la tarde, con probabilidades que van del 10% al 40% . Se esperan temperaturas entre 18°C y 23°C y vientos moderados que también podrían alcanzar ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora.

. Se esperan temperaturas entre y vientos moderados que también podrían alcanzar ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora. El martes continuará el clima inestable, aunque la chance de lluvia disminuye a un rango del 0% al 10% , con máximas que llegarán a los 21°C y mínimas de 15°C.

, con máximas que llegarán a los y mínimas de 15°C. Desde el miércoles, el panorama mejora . Se prevén cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre 12°C y 20°C .

. Se prevén cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre . La tendencia se mantendrá estable hasta el sábado, con días soleados, ausencia de precipitaciones y mínimas que podrían bajar hasta los 11°C. Los vientos tendrán velocidades moderadas y dirección variable.

El SMN destacó que la variabilidad climática responde a un sistema frontal que afecta el centro del país, generando esta secuencia de lluvias y bajas térmicas. En la provincia de Buenos Aires, ya se registran chaparrones y tormentas en el norte y noroeste, que se intensificarán mañana con tormentas fuertes en esas zonas y el centro, desplazándose hacia el sur durante el día.

También se esperan lluvias en la Costa Atlántica, desde Punta Indio hasta Miramar. Las precipitaciones con actividad eléctrica continuarán hasta el martes por la noche. A partir del miércoles, comenzará la mejora del clima con cielo algo nublado en el norte y mayormente nublado en el sur, para luego dar paso a nubosidad variable y mayor presencia del sol hacia el viernes.