Yanina Latorre destrozó a Diego Recalde tras los aberrantes dichos del libertario sobre el caso de Agostina Vega.

Durante una transmisión radial de El Observador, la periodista Yanina Latorre arremetió contra el libertario Diego Recalde tras sus repudiables comentarios sobre el brutal femicidio de Agostina Vega, la jóven de 14 años que desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba y fue hallada descuartizada en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra.

En una emisión de Crónica TV, Diego Recalde sostuvo que algunas “actitudes físicas” de la menor de edad transmitieron una supuesta “soltura” y manifestó que el agresor malinterpretó la situación. En ese sentido, la periodista Julia Eva Saggini le remarcó que se refiere a una menor de edad y que su discurso es un problema: “Soltura de una nena de 14 años, Diego, dale”. Luego de eso, el panelista respondió: "Te das cuenta cuando un cuerpo tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen. Esta nena se está moviendo de una manera que te hace pensar…”

El fragmento del programa se viralizó rápidamente en redes sociales y dio lugar a fuertes críticas hacia el panelista. En este contexto, la periodista Yanina Latorre estalló contra el libertario y sostuvo: “Este tipo es un pelot…, es un burro, no puede estar en la televisión, no puede ser comunicador, no puede ser periodista. Estamos hablando del abuso de menores, este tipo Recalde es un imbécil, él está queriendo decir que porque tenía un ‘recorrido’ para el tipo fue una señal de alerta que se la podía cog…”

El brutal femicidio de Agostina Vega

Agostina Vega, de 14 años, desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba y fue hallada descuartizada en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra. La menor de edad fue agredida sexualmente y ahorcada, según indican los resultados iniciales de la necropsia.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad estaban preocupadas por los posibles hechos de violencia de hinchas durante un importante partido de fútbol que se jugaría ese día en la ciudad de Córdoba. Tres días después, la policía allanó la casa de Barrelier, exnovio de la madre de Agostina y único imputado en el caso.