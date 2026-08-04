EN VIVO
Dólar

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 4 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 12 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 16 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 4 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este martes, 4 de agosto, con un precio de compra de $1523.34 y un precio de venta de $1524.58, lo que representa una variación del 0,56% en una rueda en la que el mercado de bonos acompaña el movimiento del tipo de cambio.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 4 de agosto

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este martes 4 de agosto con una variación de 0,33%: la compra se ubica en $1465 y la venta en $1515, en una jornada que mantiene el ritmo habitual de operaciones.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 4 de agosto

El dólar blue se negocia este martes 4 de agosto en el mercado informal a $1535 para la compra y a $1555 para la venta. En esta actualización, el blue registra una variación de -0,32%.

Hace 11 horas

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar MEP se posiciona como la alternativa de menor precio para dolarizarse. Cómo comprarlo, cuánto cotizan el oficial, el blue y el CCL, y qué espera el mercado para los próximos meses.

Cómo comprar el dólar más barato

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Milei confesó los riesgos de una devaluación en 2027

El Presidente reconoció que "los riesgos existen" ante un eventual ataque contra el peso el próximo año y aseguró que el Gobierno busca acumular reservas, cerrar el financiamiento externo y ampliar acuerdos de swap para enfrentar una posible presión cambiaria.

Leer la nota completa

Hace 19 horas

Subieron el dólar y los financieros pero cerró a la baja el blue

El dólar oficial y los financieros mostraron una suba moderada. En el mercado paralelo cayó levemente.

Leer la nota completa

12:38 | 02/08/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Leer la nota completa

Dólar blue: a cuánto cerró la semana este sábado, 1 de agosto

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Leer la nota completa

19:36 | 31/07/2026

Marcó del Pont le respondió a Milei tras las acusaciones por su gestión en el BCRA

Respecto a los puntos que presentó Milei para reformar la Carta Orgánica, la extitular del Banco Central los calificó de “graves”.

“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo en declaraciones radiales.

Leer la nota completa

12:26 | 31/07/2026

Uno de los economistas más escuchados por Milei alertó por una corrida cambiaria

Ricardo Arriazu advirtió que el principal riesgo para el programa económico sigue siendo la desconfianza de los ahorristas, cuestionó la idea de que la apertura se resuelva "sola" y reconoció que no logra explicar la caída de la actividad económica registrada en abril y mayo.

Leer la nota completa

07:13 | 31/07/2026

El dólar oficial cotizó estable y cerró en $ 1.510

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Leer la nota completa

11:54 | 30/07/2026

Pese al discurso oficial, la inversión real cayó 6,2% anual en junio

En la medición en dólares, el monto invertido durante el sexto mes del año se estimó en casi U$S 7.500 millones.

Leer la nota completa

06:48 | 30/07/2026

El dólar oficial cerró en $ 1.515 y bajó el blue

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Leer la nota completa

19:38 | 29/07/2026

El Gobierno subió la tasa para secar de pesos y corre al dólar desde atrás

El Tesoro absorbió 45% más del vencimiento de deuda y vuelve con la receta tradicional, secar de pesos la economía para controlar el dólar y revertir las señales de aceleración de la inflación, que otra vez algunas consultoras la ubican por encima de 2% en julio.

Leer la nota completa

11:14 | 29/07/2026

Fracasó la privatización de Intercargo: declaran desierta la licitación

El final vacante de la operación, que tenía un precio base de U$S 45 millones, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta.

Leer la nota completa

06:15 | 29/07/2026

El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.515, pero el blue se acerca a $ 1.600

El dólar blue anota una nueva suba este miércoles. Qué pasa con el oficial y con los financieros. 

Leer la nota completa

18:14 | 28/07/2026

Tras más de 130 jornadas al hilo, el Banco Central cortó con la racha compradora

Georgieva había destacado la mejora en la posición externa del país y el proceso de acumulación de reservas del BCRA. En ese contexto, alentó a la autoridad monetaria a profundizar esa estrategia, pero este martes no hubo buenas noticias.

Leer la nota completa
Trending
Clima
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 4 de agosto
Las más vistas