Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 4 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 16 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 4 de agosto
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este martes, 4 de agosto, con un precio de compra de $1523.34 y un precio de venta de $1524.58, lo que representa una variación del 0,56% en una rueda en la que el mercado de bonos acompaña el movimiento del tipo de cambio.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 4 de agosto
El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este martes 4 de agosto con una variación de 0,33%: la compra se ubica en $1465 y la venta en $1515, en una jornada que mantiene el ritmo habitual de operaciones.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 4 de agosto
El dólar blue se negocia este martes 4 de agosto en el mercado informal a $1535 para la compra y a $1555 para la venta. En esta actualización, el blue registra una variación de -0,32%.
Hace 11 horas
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar MEP se posiciona como la alternativa de menor precio para dolarizarse. Cómo comprarlo, cuánto cotizan el oficial, el blue y el CCL, y qué espera el mercado para los próximos meses.
Cómo comprar el dólar más barato
Hace 15 horas
Milei confesó los riesgos de una devaluación en 2027
El Presidente reconoció que "los riesgos existen" ante un eventual ataque contra el peso el próximo año y aseguró que el Gobierno busca acumular reservas, cerrar el financiamiento externo y ampliar acuerdos de swap para enfrentar una posible presión cambiaria.
Hace 19 horas
Subieron el dólar y los financieros pero cerró a la baja el blue
El dólar oficial y los financieros mostraron una suba moderada. En el mercado paralelo cayó levemente.
12:38 | 02/08/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
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Dólar blue: a cuánto cerró la semana este sábado, 1 de agosto
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19:36 | 31/07/2026
Marcó del Pont le respondió a Milei tras las acusaciones por su gestión en el BCRA
Respecto a los puntos que presentó Milei para reformar la Carta Orgánica, la extitular del Banco Central los calificó de “graves”.
“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo en declaraciones radiales.
12:26 | 31/07/2026
Uno de los economistas más escuchados por Milei alertó por una corrida cambiaria
Ricardo Arriazu advirtió que el principal riesgo para el programa económico sigue siendo la desconfianza de los ahorristas, cuestionó la idea de que la apertura se resuelva "sola" y reconoció que no logra explicar la caída de la actividad económica registrada en abril y mayo.
07:13 | 31/07/2026
El dólar oficial cotizó estable y cerró en $ 1.510
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11:54 | 30/07/2026
Pese al discurso oficial, la inversión real cayó 6,2% anual en junio
En la medición en dólares, el monto invertido durante el sexto mes del año se estimó en casi U$S 7.500 millones.
06:48 | 30/07/2026
El dólar oficial cerró en $ 1.515 y bajó el blue
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19:38 | 29/07/2026
El Gobierno subió la tasa para secar de pesos y corre al dólar desde atrás
El Tesoro absorbió 45% más del vencimiento de deuda y vuelve con la receta tradicional, secar de pesos la economía para controlar el dólar y revertir las señales de aceleración de la inflación, que otra vez algunas consultoras la ubican por encima de 2% en julio.
11:14 | 29/07/2026
Fracasó la privatización de Intercargo: declaran desierta la licitación
El final vacante de la operación, que tenía un precio base de U$S 45 millones, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta.
06:15 | 29/07/2026
El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.515, pero el blue se acerca a $ 1.600
El dólar blue anota una nueva suba este miércoles. Qué pasa con el oficial y con los financieros.
18:14 | 28/07/2026
Tras más de 130 jornadas al hilo, el Banco Central cortó con la racha compradora
Georgieva había destacado la mejora en la posición externa del país y el proceso de acumulación de reservas del BCRA. En ese contexto, alentó a la autoridad monetaria a profundizar esa estrategia, pero este martes no hubo buenas noticias.