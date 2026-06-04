Cuál es el origen de la histórica pelea entre Pampita y Nicole Neumann que duró más de dos décadas

Pampita y Nicole Neumann volvieron a coincidir en televisión después de varios años de distancia mediática

La relación entre Pampita y Nicole Neumann fue durante años una de las rivalidades más comentadas del espectáculo argentino. Aunque ambas construyeron exitosas carreras en el modelaje y la televisión, sus diferencias marcaron gran parte de su trayectoria pública. Sin embargo, recientes apariciones compartidas alimentaron versiones sobre una posible reconciliación.

El episodio en un desfile que habría iniciado la enemistad

El origen de la disputa entre Pampita y Nicole Neumann se remonta a sus primeros años como modelos. Durante mucho tiempo circularon versiones sobre el motivo de la pelea, pero fue la propia Nicole quien dio detalles en una entrevista realizada en 2017 en el programa Pampita Online.

En aquella conversación, Neumann recordó un episodio ocurrido durante un desfile encabezado por el empresario de la moda Roberto Giordano. Según relató, el conflicto comenzó en el cierre del evento.

“Yo tenía que salir al lado de Roberto Giordano para cerrar el desfile, me pasaste el brazo por delante para abrazarlo y yo quedé pintada. Ahí empecé a pedir que te pusieran del otro lado de Roberto, y no al lado mío. Por eso dije que eras mala compañera”, confesó Nicole durante la entrevista. Aquella situación habría marcado el inicio de una relación distante que se extendió durante más de una década dentro del ambiente artístico.

El tenso cruce que revivió la rivalidad en ShowMatch

La histórica pelea volvió a quedar expuesta públicamente en 2016, cuando Pampita formaba parte del jurado de Bailando por un sueño y Nicole Neumann competía como participante. Durante una de las emisiones, Ángel de Brito recordó viejos conflictos entre ambas y reavivó una polémica que parecía haber quedado atrás. La conversación derivó en nuevas acusaciones relacionadas con la apertura de ShowMatch de ese año.

“Le pueden preguntar por el tema de la apertura, si fui yo la que dije que no venga...”, lanzó Pampita en plena transmisión. Nicole respondió rápidamente: “No dije que fuiste vos, fueron rumores que surgieron”. El intercambio volvió a instalar el tema en los medios y confirmó que las diferencias seguían presentes pese al paso del tiempo.

El apodo que generó una de las mayores polémicas

a relación entre ambas modelos estuvo marcada por diferencias que trascendieron el ámbito laboral y llegaron a los medios.

Otro de los capítulos más recordados de esta rivalidad estuvo relacionado con el apodo “Muqui”, utilizado durante años para referirse a Pampita dentro del ambiente del modelaje. En la entrevista realizada en 2017, Carolina Ardohain aprovechó la oportunidad para preguntarle directamente a Nicole si había participado en la difusión de ese sobrenombre. La modelo reconoció haberlo utilizado cuando ambas eran jóvenes.

“Alguna vez he usado el ‘Muqui’, éramos chicas”, admitió Neumann. Sin embargo, Pampita planteó que detrás de esa situación existía una intención de exclusión. “Había una intención de hacerme bullying. ¿No pensaste que me podía doler?”, preguntó. La respuesta de Nicole fue breve: “No”.

El intercambio concluyó con una reflexión de Pampita sobre la importancia de evitar los apodos ofensivos y las descalificaciones. Años después, aquella conversación se transformó en uno de los momentos más sinceros de una rivalidad que marcó buena parte de la historia reciente del espectáculo argentino y que hoy parece acercarse a un final mucho más amigable.