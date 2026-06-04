Lácteos y huevos acumularon un alza de casi 4% en las últimas cuatro semanas

Los precios de los alimentos y bebidas mostraron en la primera semana de junio una variación de apenas 0,1 por ciento respecto de la semana anterior, según el relevamiento de la consultora LCG. El dato consolida una desaceleración observada en las últimas semanas y llevó a que la inflación promedio mensual de alimentos se ubicara en 2,2 por ciento para el promedio de las últimas cuatro semanas, 0,3 puntos porcentuales por debajo del registro previo.

Mientras las carnes aumentaron 1,2 por ciento y las verduras 1,9 por ciento respecto de la semana anterior, las bebidas retrocedieron 2,9 por ciento y los productos panificados mostraron una caída de 1,1 por ciento. Sin embargo, la desaceleración del índice general de alimentos convive con incrementos más sostenidos en algunos rubros de consumo cotidiano.

De acuerdo con el informe, los lácteos y huevos registraron una suba de 3,9 por ciento en el promedio de las últimas cuatro semanas, la mayor entre los principales grupos relevados. Detrás se ubicaron azúcar, miel y cacao, con un aumento de 3,2 por ciento, mientras que condimentos y carnes avanzaron 3 por ciento.

El trabajo de LCG señaló que “casi la mitad de la inflación promedio de las últimas 4 semanas se explicó por carnes (+3% m/m), seguida por lácteos (+3,9% m/m) y bebidas (+2,9% m/m)”. La incidencia de esos rubros resulta relevante por el peso que tienen dentro de la canasta alimentaria de los hogares.

Los datos del informe muestran además que el porcentaje de productos con aumentos se mantuvo sin cambios respecto de la semana anterior, un comportamiento que sugiere una estabilidad en la difusión de las subas dentro de la canasta, aun cuando el promedio general se ubique en niveles más bajos que los observados meses atrás.

En el detalle de la primera semana de junio, los mayores incrementos correspondieron a condimentos, con 2,1 por ciento; verduras, con 1,9 por ciento; azúcar, miel y cacao, con 1,7 por ciento; aceites, con 1,4 por ciento; y carnes, con 1,2 por ciento. En contraste, la caída de bebidas y panificados contribuyó a contener el resultado agregado.

Los servicios sobre-compensan

Si bien se registró en los últimos días una desaceleración en el ritmo de aumentos de alimentos y bebidas, la inflación podría mostrar una resistencia a la baja por el incremento constante en los servicios públicos. El arranque de junio, como ocurre todos los meses, llega con la aplicación de nuevos aumentos en distintos sectores, que tendrán efecto sobre la inflación y sobre el bolsillo de los argentinos.

Alquileres. Los inquilinos con contratos firmados bajo la ley ya derogada que regulaba ese mercado deberán pagar en junio la actualización correspondiente al Índice de Contratos de Locación, que arroja una suba anual del 78%, la primera desaceleración del año. Por otra parte, los contratos con actualización trimestral por inflación que comenzaron en marzo, o que tuvieron en ese mes su último ajuste, deberán volver a actualizarse en junio. Si bien aún resta conocer el dato del IPC de mayo, la estimación apunta a un incremento cercano al 8,8%.

Colectivos y subte. El boleto de los colectivos que circulan en CABA y en la provincia de Buenos Aires (PBA) tendrá en junio un nuevo incremento, de entre 4,6% y 4,8%. Así, el boleto abonado con SUBE quedará entre $788,28 y $1.791,02, según la jurisdicción y la distancia recorrida.

Trenes. Los trenes metropolitanos aplicarán también el segundo ajuste mensual del esquema escalonado previsto hasta septiembre. A partir del 15 de junio, los boletos aumentarán 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Peajes. Los peajes bajo jurisdicción de CABA tendrán en junio una actualización del 4,6%, la misma que el subte y los colectivos porteños. Para los vehículos livianos de dos ejes, los nuevos valores en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.518,33 en horario no pico y de $6.403,21 en hora pico. En la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas quedarán en $1.882,44 en hora no pico y $2.662,06 en hora pico. En Alberti, en tanto, pasarán a $1.430,91 en horario no pico y $1.807,17 en hora pico.

VTV. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) también aumentará en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. En CABA, renovar la oblea para poder circular costará $75.756,89 para autos y $28.484,61 para motos. En la provincia de Buenos Aires, los valores con IVA incluido serán de $96.968 para autos y $36.469 para motos.

Colegios privados. Los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires aplicarán en junio una suba de entre 4% y 5% en las cuotas. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, estos establecimientos ajustarán los valores alrededor del 5%.

Prepagas. Los planes de medicina prepaga registrarán durante el mes un incremento de entre 2,6% y 2,9%, según la empresa, el tipo de plan y la región del país, en línea con la evolución general de los precios de los últimos meses.

Luz, gas y agua. En el servicio de agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán afrontar una suba del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Continuarán vigentes el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de la Tarifa Social destinados a hogares vulnerables.