Argentina se destaca en un ranking mundial: 7 de cada 10 jóvenes siguen cerca de sus familias.

Mientras en gran parte del mundo las nuevas generaciones se alejan cada vez más de las estructuras familiares tradicionales, en Argentina ocurre un fenómeno que llama la atención de especialistas y organismos internacionales, los jóvenes mantienen vínculos estrechos con sus familias y continúan encontrando en ellas un espacio de contención emocional, identidad y apoyo cotidiano.

El dato surge del informe Global Mind Project 2025, un relevamiento realizado en más de 80 países que ubica a la Argentina entre los lugares con mayor cercanía familiar del planeta. Según el estudio, cerca de siete de cada diez jóvenes de entre 18 y 34 años aseguran tener una relación cercana con sus familias, una cifra que supera ampliamente el promedio mundial.

La tendencia resulta particularmente significativa en un contexto marcado por el crecimiento de la vida digital, el individualismo y los cambios en las formas de vincularse. Mientras en muchos países occidentales la independencia temprana es vista como un paso fundamental hacia la adultez, en Argentina los lazos familiares continúan ocupando un lugar central incluso después de la juventud.

Una realidad que también reflejan las estadísticas locales

Los números argentinos ayudan a entender este fenómeno. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 29 años sigue viviendo con sus padres o familiares cercanos. Factores económicos como la inflación, las dificultades para acceder a una vivienda propia y la precarización laboral explican parte de esta situación, pero los especialistas coinciden en que no se trata únicamente de una cuestión financiera.

La convivencia intergeneracional también responde a una cultura que históricamente valora la cercanía afectiva. Los encuentros familiares, los almuerzos de fin de semana, los cumpleaños y los tradicionales asados siguen funcionando como espacios de pertenencia que fortalecen los vínculos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 29 años sigue viviendo con sus padres o familiares cercanos.

"La familia ocupa un lugar central en la construcción de la identidad de las personas. Es el primer espacio donde se aprenden valores, formas de relacionarse y maneras de afrontar los problemas", explican psicólogos especializados en vínculos familiares. Esa función parece mantenerse vigente incluso en una generación atravesada por las redes sociales y la hiperconectividad.

La situación económica argentina también contribuyó a reforzar los lazos familiares durante los últimos años. Frente a la dificultad para independizarse, muchos jóvenes encuentran en sus familias una red de apoyo indispensable para estudiar, trabajar o emprender proyectos personales.

Según diversos estudios sobre juventud realizados por organismos nacionales, la incertidumbre económica llevó a que muchas decisiones importantes, como mudarse solo, formar pareja o tener hijos, se posterguen. En ese escenario, la familia aparece como un sostén práctico y emocional.

Sin embargo, los especialistas advierten que la cercanía familiar no siempre debe interpretarse como dependencia. En numerosos casos, los vínculos sólidos funcionan como una plataforma que favorece la autonomía y brinda herramientas para afrontar situaciones complejas.

Un factor clave para la salud mental

La relevancia de estos vínculos va mucho más allá de las costumbres sociales. El informe internacional destaca que las relaciones familiares positivas constituyen uno de los factores más importantes para el bienestar psicológico. Diversas investigaciones muestran que los jóvenes que mantienen vínculos cercanos y de confianza con sus familias presentan menores niveles de ansiedad, depresión y sensación de aislamiento. También desarrollan una mayor capacidad para enfrentar situaciones de estrés y crisis personales.

La importancia de este aspecto se vuelve aún más evidente al observar la situación de la salud mental juvenil. Según datos de organismos internacionales, los problemas de ansiedad y depresión entre adolescentes y jóvenes crecieron de forma sostenida durante la última década, impulsados por factores como el uso excesivo de pantallas, la incertidumbre económica y la presión social. En ese contexto, la familia continúa funcionando como un espacio de contención emocional capaz de amortiguar parte de esos efectos.