Así es la casa donde viven Yanina Latorre y Diego Latorre con estilo moderno

Los tonos neutros, la madera clara y la abundante luz natural son algunos de los elementos que definen el estilo decorativo de la vivienda

Yanina Latorre y Diego Latorre suelen compartir aspectos de su vida cotidiana a través de las redes sociales. Entre publicaciones familiares, momentos de trabajo y escenas domésticas, también dejaron al descubierto distintos rincones de la casa donde viven. La propiedad refleja una combinación de elegancia, funcionalidad y detalles contemporáneos que acompañan el ritmo de una familia acostumbrada a la exposición pública.

El diseño de la casa de Yanina Latorre combina tradición y modernidad

A simple vista, la vivienda mantiene elementos clásicos que aportan personalidad a cada ambiente. Los techos altos y las molduras decorativas conservan una estética tradicional, aunque el interior incorpora recursos modernos que actualizan por completo el estilo general.

La elección de tonos neutros se complementa con detalles en negro que generan contraste y rompen con la uniformidad visual. Esta combinación aparece en distintos sectores de la casa y contribuye a crear espacios sofisticados sin caer en excesos decorativos.

La luz natural también cumple un rol central dentro del diseño. Los ambientes se perciben amplios, luminosos y pensados para facilitar la vida diaria, una característica que se repite en cada rincón de la propiedad.

La vivienda se destaca por sus ambientes amplios, luminosos y una decoración que combina elementos clásicos y modernos

El living de Yanina y Diego Latorre refleja su vida familiar y profesional

Uno de los espacios más representativos de la casa es el living, donde conviven elementos vinculados a la trayectoria profesional de la pareja con objetos propios de la rutina cotidiana.

La gran protagonista del ambiente es una mesa ratona oscura que se convierte en el eje visual del sector. Sobre ella descansan dos estatuillas de los premios Martín Fierro, ubicadas con naturalidad junto a una pila de libros, velas decorativas y una lámpara de vidrio color ámbar.

Cada ambiente fue diseñado para adaptarse a las necesidades y actividades cotidianas de la familia

Detrás de este conjunto se encuentra un Smart TV de grandes dimensiones apoyado sobre un mueble de madera clara. La presencia de controles remotos a la vista y otros elementos de uso frecuente aporta una sensación de autenticidad y muestra un espacio pensado para ser utilizado diariamente.

El resultado es un ambiente equilibrado donde los logros profesionales de Yanina Latorre y Diego Latorre se integran de manera orgánica a la vida familiar.

La habitación de Lola Latorre tiene un fuerte protagonismo tecnológico

Al recorrer los espacios privados, aparece una estética más ordenada y enfocada en las necesidades específicas de cada integrante de la familia. En el dormitorio de Lola Latorre predominan los colores claros, las telas de lino blanco y una decoración minimalista que transmite tranquilidad. Sin embargo, el elemento que más llama la atención es un trípode equipado con doble aro de luz.

Este recurso tecnológico ocupa un lugar destacado porque la joven utiliza su habitación como escenario para la creación de contenidos destinados a las redes sociales. Además, el espacio cuenta con estantes decorados con libros, velas, bandejas de cuero, lámparas inalámbricas y distintos objetos ornamentales.

El dormitorio principal y el lavadero priorizan la comodidad

Los tonos neutros y los detalles decorativos aportan armonía y elegancia a los distintos espacios de la casa.

La habitación principal mantiene la misma línea estética presente en el resto de la vivienda. Los tonos neutros dominan la decoración, acompañados por un respaldo tapizado y una lámpara colgante con detalles en bronce que aportan calidez.

El ambiente fue diseñado para funcionar como un espacio de descanso frente a las exigencias de la rutina diaria, con una distribución simple y armoniosa. La búsqueda de practicidad también se traslada al lavadero, uno de los sectores más funcionales de la casa. Allí sobresale una moderna torre negra de lavado y secado integrada a un mueble realizado a medida.

Para mantener el orden visual, se incorporaron canastos de fibras naturales que permiten guardar distintos elementos sin afectar la estética general. Este detalle resume el concepto que atraviesa toda la propiedad: una casa donde el diseño y la funcionalidad conviven de manera equilibrada.