Escándalo: revelaron quién es la figura de América TV con la que Yanina Latorre engaña a Diego Latorre

Revelan al amante de Yanina Latorre.

Un nuevo escándalo explotó en el mundo del espectáculo y volvió a poner en el centro de la escena a Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, dos figuras que desde hace años mantienen una guerra feroz y prácticamente irreversible.

Todo comenzó cuando Iglesias empezó a publicar misteriosas historias en Instagram hablando de una supuesta infidelidad protagonizada por una famosa panelista. Aunque en un principio evitó dar nombres, rápidamente todos apuntaron hacia Yanina, especialmente por el historial de enfrentamientos entre ambas.

Fernanda Iglesias dio detalles de la infidelidad

Pero la situación explotó definitivamente cuando Fernanda decidió avanzar todavía más y realizó un vivo donde soltó detalles explosivos sobre el supuesto affaire que involucraría a la conductora con un productor de América TV.

Las publicaciones de Fernanda Iglesias.

“Este chisme se viene diciendo hace mucho en ese lugar de trabajo”, lanzó Iglesias, asegurando que el rumor circulaba desde hacía tiempo dentro del canal. Además, agregó que el productor involucrado “es muy lindo” y que entre ellos existía una cercanía que llamaba la atención de todos.

Según relató la periodista, ella misma habría visto escenas comprometedoras durante una fiesta. “Había mucho abrazo, mucha cosita”, comentó, mientras evitaba mencionar directamente a Yanina y la apodaba “Yara” para esquivar posibles conflictos legales.

Sin embargo, el relato se volvió todavía más picante cuando describió una situación específica que habría presenciado delante de otras personas presentes en el evento. Fernanda aseguró que el productor tuvo gestos de extrema confianza con la panelista y remató diciendo: “Lo vimos todos”.

Las revelaciones sobre Yanina Latorre

La periodista también se burló de la situación sentimental de la pareja y deslizó una frase que hizo muchísimo ruido. “Es un matrimonio arreglado”, afirmó durante la transmisión, alimentando todavía más las versiones sobre una supuesta crisis entre Yanina y Diego Latorre.

Lo más llamativo es que, pese al escándalo generado, Iglesias aseguró después que nadie intentó frenarla ni pedirle que bajara el tono de sus declaraciones. “No, ya dije todo lo que sabía”, respondió cuando le preguntaron si había recibido llamados o presiones.

Además, aclaró que no siguió hablando del tema simplemente porque no tiene más información para agregar. Aun así, insistió con que dentro del canal muchos conocían la cercanía entre Yanina y el productor involucrado.

Por ahora, la conductora no respondió públicamente a las acusaciones, aunque en el ambiente ya hablan de uno de los escándalos más fuertes del año dentro de América TV. Y con el historial explosivo entre ambas periodistas, pocos creen que esta guerra haya terminado acá.