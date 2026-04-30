Las bolsas europeas retroceden ante los temores geopolíticos, con la atención en el BCE y el BoE

Un operador bursátil trabaja en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas se desplomaban el jueves y los precios del petróleo subían tras conocerse que Estados ‌Unidos estaba barajando ‌nuevas acciones militares contra Irán, mientras que los inversionistas se preparaban también para las decisiones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,7% a las 0703 GMT y se encaminaba hacia su segunda caída semanal, ​si se mantiene ⁠la tendencia actual.

Las bolsas regionales siguieron la misma ‌tendencia, con el DAX alemán bajando un ⁠0,9% y el índice CAC ⁠40 francés un 1,2%.

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El estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán ha lastrado el ánimo de riesgo, ⁠y el índice paneuropeo cerró el miércoles en ​su nivel más bajo de ‌las últimas tres semanas.

Los precios ‌del petróleo subían hasta un 7%, hasta los ⁠125 dólares por barril, después de que un informe de Axios indicara que el presidente de EEUU, Donald Trump, iba a recibir información de ​un comandante ‌militar sobre nuevos planes para una posible acción militar destinada a romper el estancamiento de las negociaciones.

Los mercados también esperan las decisiones de política monetaria del BCE y del ⁠BoE, previstas para más tarde en el día, después de que el tono agresivo de la Reserva Federal de Estados Unidos provocara un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro y lastrara los bonos globales.

Se espera que ambos bancos centrales mantengan los tipos sin ‌cambios, aunque es probable que el BCE apunte a una subida de tipos ya en junio para combatir las presiones inflacionistas impulsadas por la energía.

También se esperan datos como la inflación de la zona del ‌euro y las estimaciones preliminares del PIB.

Las acciones de Volkswagen cedían un 2,7% después de que el fabricante de automóviles ‌alemán registrara ⁠una fuerte caída en sus beneficios del primer trimestre.

Standard Chartered subía un 1,4% después de ​que la entidad crediticia anunciara un aumento de los beneficios para el trimestre.

Con información de Reuters