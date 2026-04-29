La inflación sube en tres estados de Alemania y apunta a un aumento a nivel nacional en abril

FOTO DE ARCHIVO: La bandera alemana ondea frente al edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, el Bundestag, en Berlín, Alemania

La inflación aumentó en tres estados federados clave de Alemania en abril, según ‌datos preliminares publicados este ‌miércoles, lo que sugiere que la tasa de inflación nacional podría subir este mes debido al alza de los precios de la energía provocada por la guerra en Irán.

En Baviera, la tasa de inflación subió al 2,9% en abril, desde ​el 2,8% del ⁠mes anterior. En Baja Sajonia, se aceleró hasta ‌el 3,0%, desde el 2,6%, y ⁠en Baden-Wurtemberg, hasta el 2,6%, ⁠desde el 2,5%.

En Renania del Norte-Westfalia, el índice de precios al consumo se mantuvo sin cambios en el ⁠2,7%.

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La guerra en Irán ha impulsado los ​precios de la energía y las ‌materias primas, lo que ‌ha puesto a prueba los presupuestos familiares y ⁠ha elevado los costos en todas las industrias alemanas. El Gobierno alemán prevé ahora que la inflación se acelere hasta el 2,7% este año ​y ‌el 2,8% en 2027.

Los economistas encuestados por Reuters prevén una tasa de inflación nacional armonizada en Alemania —la mayor economía de la zona euro— del 3,1% en abril, frente al ⁠2,8% del mes anterior.

Las cifras nacionales se darán a conocer más tarde este miércoles.

Los datos alemanes se conocen antes de la publicación de la inflación de la zona euro el jueves. Se espera que la inflación en el bloque se sitúe en el 2,9% ‌en abril, frente al 2,6% del mes anterior, según los economistas encuestados por Reuters.

Se espera que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés sin cambios en la reunión del jueves, pero es ‌probable que las subidas estén sobre la mesa en la próxima reunión de junio, ya que a los dirigentes ‌monetarios les ⁠preocupa que la crisis inicial de precios provocada por la energía pueda prolongarse ​y empujar al alza la inflación a largo plazo.

Con información de Reuters