Caos en los trenes: masivas fallas técnicas en tres líneas clave del AMBA

En la mañana de este martes 28 de abril volvió a registrarse un caos en los trenes y en medio de masivas fallas técnicas, un nuevo colapso en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Mientras viajar en tren sigue siendo una odisea para miles de pasajeras y pasajeros, el gremio de maquinistas de La Fraternidad advirtió que habrá una reducción de frecuencia de todos los ramales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a mediados de mayo.

"Los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley circulan con demoras por fallas técnicas en Temperley", anunciaron a través de redes sociales del Roca, pasadas las 8 de la mañana. A los ramales mencionados, también se sumaron las demoras del Tren San Martín (en el mismo horario) y en el Tren Belgrano Sur, específicamente los ramales de González Catán, todos ellos con cancelaciones y el Marcos Paz por falta de formaciones.

En este contexto, el gremio de maquinistas La Fraternidad advirtió que habrá una reducción de frecuencia de los trenes en los ramales de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a medidados de mayo. Según explicaron, la medida se enmarca en los niveles de desinversión del gobierno de Javier Milei, que ya expresó públicamente su voluntad de privatizar el sistema.

La fecha que se menciona es la segunda semana de mayo, aunque fuentes cercanas al Gobierno negaron a El Destape que haya una modificación prevista del cronograma. Sin embargo, la postura del sindicato es clara: las distintas líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires aplicarían recortes de hasta 18 servicios diarios. Esto incluye al Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre, entre otros.

Motosierra mileísta sobre los trenes

Desde el gremio que lidera Omar Maturano, en los últimos dos años, señalaron que los servicios ferroviarios registraron una caída cercana al 33% en promedio. Dicha situación responde a múltiples factores, según el sindicato: la escasez de material rodante y repuestos, la reducción de personal sin reemplazos y el deterioro de la infraestructura. Por ejemplo, los trenes de carga circulan a velocidades de entre 15 y 20 km/h y se producen, en promedio, tres descarrilamientos diarios, tanto en servicios estatales como privados.

En cuanto a los trenes de larga distancia, gran parte de los servicios se encuentran suspendidos como los recorridos Buenos Aires-Mendoza y San Luis, Retiro-Tucumán, Retiro-Córdoba, el expreso Buenos Aires-Rosario y el tren a Pehuajó. También están afectados el servicio turístico Mercedes-Tomás Jofré, los regionales La Banda-Fernández y Rosario-Cañada de Gómez, y el tren a Pinamar. Otros ramales continúan operando, pero con serias dificultades, como el Tren de las Sierras, el Tren del Chaco, Salta-Güemes y el tramo Rosario-Retiro.

Durante el 2024, se declaró la “emergencia ferroviaria” mediante el Decreto 525/2024, que contempló una asignación cercana a 1.400 millones de dólares (al tipo de cambio oficial de ese momento) con el objetivo de mejorar el sistema de transporte y la seguridad operativa, garantizando así el servicio a los usuarios. A pesar de ello, desde el gremio afirmaron que el resultado de esa inversión no se tradujo en mejoras. Por el contrario, señalan que los servicios de pasajeros se redujeron en promedio un 30% y no se observan avances en la calidad del sistema. En el caso del transporte de cargas, sostienen que la situación es crítica, con un promedio de tres descarrilamientos diarios.

Ante este escenario, desde el sindicato cuestionan el destino de los fondos asignados y afirman que, de mantenerse la situación actual, los servicios podrían deteriorarse aún más, con frecuencias cada vez más espaciadas debido a la falta de formaciones y el mal estado de las vías y señales. Finalmente, alertaron sobre el riesgo de un deterioro estructural del sistema ferroviario y llamaron a los usuarios a tomar conciencia de la gravedad de la situación.