Amadeus adquirirá la empresa francesa de biometría Idemia por 1.200 millones de euros

El logotipo de Amadeus IT Group preside las oficinas de la compañía en Madrid, España

La ​empresa española de tecnología de viajes Amadeus anunció el miércoles un plan para ‌adquirir la empresa ‌francesa de biometría Idemia Public Security, propiedad de la sociedad de capital riesgo Advent International, por 1.200 millones de euros (1.400 millones de dólares) en una operación íntegramente en efectivo.

Amadeus, que opera el ​mayor sistema de ⁠reservas de viajes del mundo, describió ‌la adquisición como algo que ⁠generará beneficios de forma ⁠inmediata, y esperaba que acelerara su crecimiento en aeropuertos y puestos fronterizos, al tiempo ⁠que refuerza la presencia global de ​la empresa.

La combinación de ambas ‌empresas debería aumentar el ‌mercado potencial total de Amadeus, o ⁠la oportunidad de ingresos totales, de 41.000 millones de euros a 50.000 millones de euros, según la empresa.

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Se espera ​que ‌el cierre de la operación tenga lugar a mediados de 2027 e incluye un posible pago adicional de hasta 150 millones de euros ⁠además del precio.

Amadeus esperaba que la adquisición generara un crecimiento de los ingresos de un dígito alto con márgenes operativos en expansión, y que proporcionara sinergias de costos anuales de 50 millones de euros a ‌medio plazo.

IPS cuenta con unos 3.300 empleados en todo el mundo y presta servicio a más de 600 clientes de los sectores público y privado. Además de la ‌gestión de pasajeros, IPS opera en otros entornos regulados, como el control de acceso y ‌las soluciones ⁠de identificación biométrica y de datos de nivel gubernamental.

(1 dólar = ​0,8548 euros)

Con información de Reuters