EEUU pretende acelerar las deportaciones de menores migrantes detenidos, según CNN

El Gobierno de Estados Unidos está adelantando en semanas o incluso meses las audiencias de inmigración para la deportación de los menores migrantes detenidos, en un intento por acelerar el proceso, dijo CNN el martes, citando a funcionarios del Gobierno y a los abogados de los menores.
El informe indicaba que niños de tan solo cuatro años tenían que comparecer repetidamente ante el tribunal y proporcionar información actualizada sobre el estado de su caso, a veces sin asistencia jurídica, en cuestión de semanas.
Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo a CNN que muchos de los niños corrían el riesgo de ser víctimas de la trata y la explotación, y que algunos habían sido trasladados a través de la frontera por los cárteles.
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"Avanzar en los casos ayuda a desarticular esas redes y garantiza que los niños sean devueltos a entornos seguros lo antes posible", dijo Nixon en un comunicado.
Con información de Reuters