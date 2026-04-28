EEUU pretende acelerar las deportaciones de menores migrantes detenidos, según CNN

FOTO DE ARCHIVO. La bandera de EEUU ondea frente a la cúpula del Capitolio de EEUU, en Washington, D.C., EEUU

​El Gobierno de Estados Unidos está adelantando en ‌semanas o ‌incluso meses las audiencias de inmigración para la deportación de los menores migrantes detenidos, en un intento por acelerar el proceso, ​dijo CNN ⁠el martes, citando a ‌funcionarios del Gobierno ⁠y a los ⁠abogados de los menores.

El informe indicaba que niños de tan ⁠solo cuatro años ​tenían que comparecer ‌repetidamente ante el ‌tribunal y proporcionar información actualizada ⁠sobre el estado de su caso, a veces sin asistencia jurídica, ​en ‌cuestión de semanas.

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo a CNN ⁠que muchos de los niños corrían el riesgo de ser víctimas de la trata y la explotación, y que algunos habían sido trasladados ‌a través de la frontera por los cárteles.

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"Avanzar en los casos ayuda a desarticular esas redes y garantiza ‌que los niños sean devueltos a entornos seguros lo antes ‌posible", dijo ⁠Nixon en un comunicado.

Con información de Reuters