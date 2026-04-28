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Lula y Flávio Bolsonaro están en empate técnico en segunda vuelta de presidenciales: encuesta

28 de abril, 2026 | 08.54

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ‌senador Flávio Bolsonaro ‌empatarían en una segunda vuelta simulada, según reveló el martes una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg, de cara a las elecciones presidenciales de este año.

• Bolsonaro, candidato de la derecha, obtendría el 47,8% de los votos ​en una segunda ⁠vuelta, frente al 47,5% del actual ‌presidente izquierdista.

• En una encuesta ⁠de marzo, Bolsonaro tenía ⁠un 47,6% frente al 46,6% de Lula.

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• Una encuesta de BTG Pactual/Nexus del lunes también ⁠había mostrado que los dos principales ​candidatos estaban empatados estadísticamente.

• En ‌dos simulaciones de la ‌primera vuelta, se esperaba que Lula obtuviera ⁠entre el 44,2% y el 46,6% de los votos, mientras que Bolsonaro obtendría entre el 39,3% y el 39,7%, ​dependiendo de ‌los demás candidatos.

• En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos principales candidatos pasan a una segunda ⁠vuelta, lo que ha ocurrido en todas las elecciones desde 2002.

• La mayor economía de América Latina celebrará elecciones generales en octubre.

• Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde que el expresidente Jair Bolsonaro, ‌que se encuentra bajo arresto domiciliario, respaldó a su hijo Flávio, de 44 años, en diciembre.

• Lula, de 80 años, quien derrotó al padre de Bolsonaro en 2022, buscará ‌un cuarto mandato no consecutivo como presidente.

• AtlasIntel encuestó a 5.008 personas entre el 22 y ‌el 27 ⁠de abril. La encuesta tiene un margen de error de un ​punto porcentual en cualquier dirección.

Con información de Reuters

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