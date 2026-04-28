Lula y Flávio Bolsonaro están en empate técnico en segunda vuelta de presidenciales: encuesta

FOTO DE ARCHIVO: El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, interviene en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) USA 2026 en el Gaylord Texan Resort and Convention Center, en Grapevine

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ‌senador Flávio Bolsonaro ‌empatarían en una segunda vuelta simulada, según reveló el martes una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg, de cara a las elecciones presidenciales de este año.

• Bolsonaro, candidato de la derecha, obtendría el 47,8% de los votos ​en una segunda ⁠vuelta, frente al 47,5% del actual ‌presidente izquierdista.

• En una encuesta ⁠de marzo, Bolsonaro tenía ⁠un 47,6% frente al 46,6% de Lula.

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• Una encuesta de BTG Pactual/Nexus del lunes también ⁠había mostrado que los dos principales ​candidatos estaban empatados estadísticamente.

• En ‌dos simulaciones de la ‌primera vuelta, se esperaba que Lula obtuviera ⁠entre el 44,2% y el 46,6% de los votos, mientras que Bolsonaro obtendría entre el 39,3% y el 39,7%, ​dependiendo de ‌los demás candidatos.

• En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos principales candidatos pasan a una segunda ⁠vuelta, lo que ha ocurrido en todas las elecciones desde 2002.

• La mayor economía de América Latina celebrará elecciones generales en octubre.

• Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde que el expresidente Jair Bolsonaro, ‌que se encuentra bajo arresto domiciliario, respaldó a su hijo Flávio, de 44 años, en diciembre.

• Lula, de 80 años, quien derrotó al padre de Bolsonaro en 2022, buscará ‌un cuarto mandato no consecutivo como presidente.

• AtlasIntel encuestó a 5.008 personas entre el 22 y ‌el 27 ⁠de abril. La encuesta tiene un margen de error de un ​punto porcentual en cualquier dirección.

Con información de Reuters