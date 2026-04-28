Lula y Flávio Bolsonaro están en empate técnico en segunda vuelta de presidenciales: encuesta

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro empatarían en una segunda vuelta simulada, según reveló el martes una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg, de cara a las elecciones presidenciales de este año.
• Bolsonaro, candidato de la derecha, obtendría el 47,8% de los votos en una segunda vuelta, frente al 47,5% del actual presidente izquierdista.
• En una encuesta de marzo, Bolsonaro tenía un 47,6% frente al 46,6% de Lula.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
• Una encuesta de BTG Pactual/Nexus del lunes también había mostrado que los dos principales candidatos estaban empatados estadísticamente.
• En dos simulaciones de la primera vuelta, se esperaba que Lula obtuviera entre el 44,2% y el 46,6% de los votos, mientras que Bolsonaro obtendría entre el 39,3% y el 39,7%, dependiendo de los demás candidatos.
• En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos principales candidatos pasan a una segunda vuelta, lo que ha ocurrido en todas las elecciones desde 2002.
• La mayor economía de América Latina celebrará elecciones generales en octubre.
• Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde que el expresidente Jair Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario, respaldó a su hijo Flávio, de 44 años, en diciembre.
• Lula, de 80 años, quien derrotó al padre de Bolsonaro en 2022, buscará un cuarto mandato no consecutivo como presidente.
• AtlasIntel encuestó a 5.008 personas entre el 22 y el 27 de abril. La encuesta tiene un margen de error de un punto porcentual en cualquier dirección.
Con información de Reuters