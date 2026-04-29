Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 29 de abril de 2026

Rosario soleado.

El cierre de abril llega con condiciones meteorológicas estables en la provincia de Santa Fe. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto en Rosario como en la capital provincial predominará el buen tiempo durante este miércoles, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Se trata de una continuidad de la tendencia de los últimos días, con mañanas frescas y tardes templadas. Sin embargo, hacia el final de la semana podrían aparecer algunas variaciones, con aumento de la nubosidad y leves chances de lluvias.

Cómo estará el clima en Rosario este miércoles 29

En la ciudad del monumento a la bandera, la jornada arrancará con una temperatura mínima cercana a los 10°, ideal para salir abrigado en las primeras horas del día. Con el correr de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 21°.

No se esperan lluvias durante toda la jornada (0% de probabilidad), lo que configura un escenario ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente, ubicándose en torno a los 15°.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico de hoy en la ciudad de Santa Fe

En Santa Fe, el panorama será prácticamente idéntico. La mínima se ubicará en los 9°, mientras que la máxima alcanzará los 22°. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día.

Al igual que en Rosario, no hay probabilidades de lluvia para este miércoles. La estabilidad climática se sostiene, aunque con amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde, una característica típica del otoño en la región.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: qué se espera para los próximos días

El jueves continuará con buen tiempo y temperaturas similares, aunque con mínimas aún más bajas. El viernes podría traer un leve cambio: aumento de la nubosidad y una probabilidad de lluvias baja (entre 0% y 10%).

Ya hacia el sábado, el tiempo volvería a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. Este patrón responde a la dinámica otoñal del centro del país, donde las transiciones suelen ser graduales pero constantes.

Las recomendaciones para el clima del miércoles