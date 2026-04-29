Efemérides del 29 de abril: qué pasó un día como hoy

Perro.

Cada 29 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Alejandra Pizarnik, Michelle Pfeiffer y Uma Thurman, el fallecimiento de Alfred Hitchcock hasta la celebración del Día Nacional del Animal.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1936 - Nacimiento de Alejandra Pizarnik

En la ciudad bonaerense de Avellaneda nació la poetisa y traductora Flora Alejandra Pizarnik, una de las más reconocidas en las letras hispanoamericanas. Entre sus principales obras se destacan Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical.

1946 - El nacimiento de Pipo Pescador

En Gualeguaychú nació un ícono entre los artistas dedicados a los espectáculos para chicos: Enrique Fischer. Su carrera empezó a comienzos de los años 70. A la par de sus discos y obras de teatro también incursionó en la literatura infantil, con títulos como Buenos Airesitos y Cuentos para contar en el ascensor. Más cerca en el tiempo se pasó al público adulto con sus Tangos desaforados.

1958 - Nacimiento de Michelle Pfeiffer

Nació en la ciudad de Santa Ana, en California, la actriz estadounidense Michelle Marie Pfeiffer, quien se convirtió en la década de 1980 en uno de los íconos del cine de Hollywood. Se destacó por su labor en los filmes Scarface, Batman returns y The age of innocence.

1968 - Hair

En el Biltmore Theatre de Broadway, la “calle de los teatros” de Nueva York, estrenaron el musical Hair, dirigido por Tom O'Horgan, obra reflejo de la contracultura hippy y la revolución sexual. Algunas de sus canciones serían entonadas como himnos pacifistas en manifestaciones contra la guerra de Vietnam.

1970 - Nacimiento de Uma Thurman

En la ciudad de Boston, en Massachusetts, nació la actriz estadounidense Uma Karuma Thurman, quien ganó popularidad por su actuación en las taquilleras películas Pulp Fiction y de la saga Kill Bill.

Uma Thurman.

1973 - Sexteto Mayor

Los músicos Luis Stazo y José Libertella fundaron el Sexteto Mayor de tango, el primero de ese género musical en ganar un premio Grammy Latino (2003). Formó parte del exitoso espectáculo Tango Argentino presentado en 1983 en París y en Broadway (Nueva York) en 1985.

1980 - Fallecimiento de Alfred Hitchcock

A los 80 años murió en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el cineasta británico, maestro del cine de suspenso y del thriller. Fue un innovador en la forma de filmar. Dirigió más de 50 películas, entre ellos las celebradas Rebeca (1940), Vértigo (1958) y Psicosis (1960).

1985 - Freddie Mercury

Se publicó en el Reino Unido el álbum Mr. Bad Guy, el primero grabado como solista por el ídolo y líder de la banda de rock británica Queen. El disco contiene 11 canciones, entre ellas Made in Haven y I Was Born to Love You.

Freddie Mercury.

1986 - Biblioteca pública

Un incendio consumió en siete horas alrededor de 400.000 de libros de la Biblioteca Central de la ciudad de Los Ángeles, en California, el peor siniestro de la historia de las bibliotecas públicas de Estados Unidos. El fuego dañó seriamente a otros 700.000 libros y destruyó 5,5 millones de patentes registradas desde 1799.

1990 - Diego Armando Maradona

El capitán de la Selección Argentina, Diego Maradona, ganó su segundo Scudetto de la Liga Italiana de Fútbol con el Napoli. Lo hizo en la victoria como local ante el Lazio por 1-0, con gol de Marco Baroni al recoger un centro enviado por el “El diez”.

1992 - Revuelta de Rodney King

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles murieron 63 personas y otras 2.000 son heridas en violentos disturbios desatados durante una manifestación contra el racismo luego de que un jurado compuesto por blancos absolviera a cuatro policías enjuiciados por propinarle una brutal paliza al taxista afrodescendiente Rodney King, el 3 de marzo de 1991.

2003 - Inundanción en Santa Fe

Luego de cinco días de intensas lluvias, una crecida del río Salado inundó 43 barrios de la ciudad de Santa Fe y causó la muerte de 23 personas en la capital santafesina. Fue una de las peores inundaciones en la historia de la provincia.

2011 - El casamiento de William y Kate Middleton

El príncipe William, hijo mayor de Carlos de Inglaterra y nieto de la reina Isabel II, se casó en la Abadía de Westminster con Kate Middleton. La boda generó atención en todo el mundo, casi 30 años después de la boda de Carlos y Lady Di. Los integrantes de la pareja recibieron el título nobiliario de duques de Cambridge, a la espera de que el padre del novio fuera rey, cosa que ocurrió en 2022. Desde la muerte de Isabel II y el ascenso al trono de Carlos, pasaron a ser príncipes de Gales. Tienen tres hijos.

2014 - Fallecimiento de Norma Pons

A los 71 años murió en Buenos Aires la actriz y vedette argentina Norma Delia Orizi, una de las grandes estrellas del teatro de revistas argentino. Ganó un Konex y un Martín Fierro, entre otros premios.

2026 - Día Nacional del Animal

Esta fecha conmemora la fecha del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín (1850-1926), precursor de la lucha contra las riñas de gallos, la doma de potros, las corridas de toros y el tiro a la paloma.