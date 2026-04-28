Efemérides del 28 de abril: qué pasó un día como hoy

Cholo Simeone.

Cada 28 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la ejecución de Benito Mussolini, los nacimientos de Diego Simeone,Sergio Massa y Penélope Cruz hasta la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1804 - Gran epidemia

El tráfico de esclavos y las pésimas condiciones sanitarias provocaron una gran epidemia de viruela en Buenos Aires. Desde el siglo XVIII hasta fines del XIX, la actual capital argentina sufrió además devastadores contagios de tifus y de fiebre amarilla.

1938 - Nacimiento de Jorge D'Elia

En la ciudad bonaerense de La Plata nació el actor, dramaturgo y escritor, ganador del primer Premio Nacional de Teatro por Mattinata, una de las 11 obras que escribió a lo largo de una carrera de seis décadas. También trabajó en cine y televisión.

1945 - Muerte de Benito Mussolini

La resistencia italiana ejecutó al dictador de 61 años, apodado “El duque”, fundador del fascismo y aliado de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial. Mussolini murió junto a otros fascistas en la localidad de Giulino di Mezzegra (Como, Italia), donde sus cuerpos fueron colgados cabeza abajo.

1965 - Estados Unidos invadió República Dominicana

Empezó una guerra civil iniciada luego del derrocamiento del presidente Juan Bosch. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordenó el envío de tropas con el argumento de evitar la expansión del comunismo en la región, en plena Guerra Fría. La intervención, apoyada por algunos países latinoamericanos (aunque rechazada por la Argentina de Arturo Illia), fue decisiva para derrotar a los sectores que apoyaban a Bosch. Finalmente, se organizaron elecciones en las que resultó ganador Joaquín Balaguer, quien consolidó un largo período de poder en el país.

1967 - Cassius Clay pierde su título del mundo

El campeón mundial de boxeo estadounidense perdió el título y la licencia de pugilista por negarse a combatir en la guerra de Vietnam. Clay cambió su nombre por el de Muhammad Alí y se convirtió en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

1972 - Nacimiento de Sergio Massa

En la ciudad bonaerense de San Martín nació el abogado, político y líder del Frente Renovador. Massa fue intendente de Tigre, jefe de Gabinete y candidato presidencial en las elecciones de 2015 y de 2023.

Sergio Massa.

1974 - Nacimiento de Penélope Cruz

En el municipio madrileño de Alcobendas nació la actriz Penélope Cruz Sánchez, la primera española en ganar un premio Óscar. Ganó el galardón de la Academia de Hollywood en 2008 por su papel de reparto en el filme Vicky Cristina Barcelona, dirigido por el estadounidense Woody Allen.

1970 - Nacimiento de Diego Simeone

En Buenos Aires nació el exfutbolista y entrenador, figura de la selección argentina y actual técnico del Atlético de Madrid español. Como jugador del equipo "Colchonero" ganó una Copa del Rey, una Liga de Primera División y una Europa League. Con la selección argentina ganó la Copa América de 1991 y la de 1993.

1983 - El Documento Final de la dictadura

La dictadura en retirada da a conocer el llamado "Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo". Lo hace a través de un programa de TV en el que defiende la militarización del país en base a los decretos del gobierno peronista en 1975. Se reivindica la represión clandestina y se declara muertos a los desaparecidos. Es el preludio de la autoamnistía que dictará Reynaldo Bignone en septiembre.

1995 - Sub 20 campeón

Dirigida por José Pekerman, la selección argentina sub 20 ganó el 28 de abril el Mundial de Qatar 1995 al vencer a Brasil por 2-0 con goles de Leonardo Biagini y de Francisco "Panchito" Guerrero.

2002 - Juan Román Riquelme

El mediocampista boquense fue expulsado por primera vez en su carrera por pegarle un puñetazo a Fabián Santa Cruz, de Banfield, por haberle tocado el trasero en un forcejeo por la posesión de la pelota. Ocurrió a los 37 minutos del primer tiempo de un partido en la cancha del "Taladro" que terminó con victoria local por 1-0.

2026 - Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Esta fecha fue declarada en 2003 por la Organización Internacional del Trabajo para promover la prevención de accidentes en el ámbito laboral.