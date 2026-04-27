Efemérides del 27 de abril: qué pasó un día como hoy

Tato Bores.

Cada 27 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de "Tato" Bores, el secuestro y desaparición de Héctor Oesterheld hasta el balotaje presidencial entre Carlos Menem y Néstor Kirchner.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1886 - La Plata

La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, se convirtió en el primer centro urbano de América Latina en tener una red de alumbrado público eléctrico. La red sirvió primero para iluminar parques y plazas de la “ciudad de las diagonales”.

1927 - Nacimiento de "Tato" Bores

En Buenos Aires nació el actor y humorista Mauricio Borensztein, famoso por sus monólogos políticos en programas de televisión. Bores actuó en 22 películas, en una exitosa carrera artística de más de 50 años que también lo tuvo en las carteleras del teatro de revistas de Buenos Aires.

1933 - Cine argentino

En Buenos Aires se estrenó ¡Tango!, la primera película sonora del cine argentino, protagonizada por Tita Merello, Pepe Arias y Libertad Lamarque.

1937 - Fallecimiento de Antonio Gramsci

1953 - Nacimiento de Rosanna Felasca

En Roma murió a los 46 años el fundador del Partido Comunista Italiano y uno de los pensadores más influyentes del marxismo en el siglo XX. Gramsci pasó más de una década encarcelado por el régimen fascista de, que ordenó su detención en 1926 con el objetivo explícito de “impedir que ese cerebro funcione”. Liberado cuando su salud ya estaba gravemente deteriorada, falleció poco después a causa de una hemorragia cerebral. Durante su prisión, escribió la mayor parte de su obra: los célebres Cuadernos de la cárcel, cerca de 3.000 páginas en las que desarrolló conceptos clave como hegemonía cultural, bloque histórico y sociedad civil. Estos textos fueron publicados en seis volúmenes después de la Segunda Guerra Mundial.

En el pueblo de Humboldt, en la provincia de Santa Fe, nació la cantante de tangos, quien publicó 11 discos y actuó en tres películas.

1977 - Héctor Oesterheld

El historietista Héctor Germán Oesterheld, autor de la tira El Eternauta, fue secuestrado y desaparecido en la ciudad de La Plata por un “grupo de tareas” de la última dictadura cívico militar. Ya habían sido asesinadas y desaparecidas sus cuatro jóvenes hijas: Diana, Beatriz, Estela y Marina.

Héctor Oesterheld, creador de El Eternauta.

1983 - Enzo Francescoli

El delantero uruguayo convirtió su primer gol con la camiseta de River Plate, donde hoy se desempeña como manager de fútbol. Fue al ejecutar un penal con el que el “millonario” venció por 1-0 a Ferro Carril Oeste. “El príncipe” jugó en River entre 1983 y 1986 y entre 1994 y 1997, lapso en el que ganó varios títulos y la idolatría de los hinchas riverplatenses.

1994 - Nelson Mandela

Después de pasar 27 años en la cárcel, el abogado y activista contra el racismo fue elegido presidente de Sudáfrica en las primeras elecciones celebradas sin la política de “apartheid” que discriminó a la mayoritaria población negra del país. En 1993 había recibido el Premio Nobel de la Paz junto al expresidente sudafricano Frederik De Klerk, con quien fue artífice del fin del “apartheid”.

2003 - Balotaje presidencial

La fórmula Carlos Menem - Juan Carlos Romero ganó por mayoría simple de votos (24,45%) la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2003. Pero Menem desiste de ir a un balotaje con el exgobernador santacruceño Néstor Kirchner, quien por ello fue electo Presidente de la Nación acompañado por Daniel Scioli como vicepresidente.

2026- Día Internacional del Diseño

Esta efeméride busca promover la importancia del diseñador gráfico en la sociedad y el comercio. Además se propone destacar el valor social de esa profesión en la generación de cambios significativos en todo el mundo.