Bandera de Neuquén: qué significa, historia y origen

Bandera de Neuquén.

La bandera de Neuquén es mucho más que un símbolo institucional: es una síntesis visual de la identidad de una provincia marcada por su geografía, su historia y su pertenencia al sistema federal argentino. Si bien su diseño es relativamente reciente en comparación con otros emblemas, su carga simbólica la posiciona como una pieza clave en la construcción cultural neuquina.

Adoptada de manera oficial en 1989, la bandera refleja tanto la integración de Neuquén al proyecto nacional como su singularidad dentro del mapa argentino. Su creación responde a una necesidad de consolidar símbolos propios en un contexto de reafirmación de las identidades provinciales hacia fines del siglo XX.

Cómo es la bandera de Neuquén y qué elementos incluye

La bandera está compuesta por tres franjas verticales: dos celestes en los extremos y una blanca en el centro, en clara alusión a los colores nacionales. En la franja central se incorporan elementos del escudo provincial, diseñados por Mario Aldo Mástice.

Entre los símbolos más destacados aparece el volcán Lanín, con su característico pico nevado, como representación de la geografía neuquina. También se incluye el pehuén —árbol típico de la región—, laureles que evocan el escudo nacional, y una estrella federal que simboliza la organización política del país.

Bandera de Neuquén.

A su vez, la bandera incorpora 16 estrellas doradas, en referencia a los departamentos que conforman la provincia.

El significado detrás de cada símbolo

Cada elemento de la bandera tiene un sentido específico. Los colores celeste y blanco refuerzan la pertenencia de Neuquén a la Argentina, mientras que la estrella federal remite al sistema político establecido en la Constitución: el federalismo.

El volcán Lanín no solo representa un ícono geográfico, sino también la identidad cultural de la región. El pehuén, por su parte, es un símbolo natural profundamente arraigado en la historia local, vinculado también a los pueblos originarios.

Los laureles, presentes en el centro, evocan valores como la gloria, la libertad y la paz, en línea con la tradición simbólica nacional.

Origen y fecha clave: cuándo se creó la bandera

La bandera fue adoptada de manera oficial en 1989 mediante la Ley provincial 1817/89. Su primera izada se realizó el 28 de noviembre de ese mismo año de forma simultánea en todo el territorio neuquino.

Esa fecha no es casual: coincide con el centenario del nacimiento de Gregorio Álvarez, figura clave de la cultura provincial. Desde entonces, cada 28 de noviembre se conmemora el Día de la Bandera de Neuquén.