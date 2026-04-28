Privatización del Belgrano Cargas: Milei venderá el material rodante

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Belgrano Cargas, al disponer que parte del material rodante de la empresa estatal podrá integrarse a las futuras concesiones ferroviarias de cargas. La medida alcanza a locomotoras, vagones y otros activos, que serán incorporados en las licitaciones de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 282/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y se inscribe dentro del esquema de desintegración vertical definido para la compañía, declarada sujeta a privatización por la Ley Bases. Ese modelo preveía separar las distintas unidades de negocio: por un lado la concesión de vías e infraestructura, y por otro la venta de activos ferroviarios.

Sin embargo, con la nueva resolución, el Poder Ejecutivo estableció que parte del material rodante no será rematado por separado, sino que podrá incluirse directamente en los contratos de concesión de las vías. Según explicó el Gobierno, el objetivo es fortalecer la viabilidad económica de las futuras concesiones durante la transición hacia un sistema de acceso abierto a la red ferroviaria.

De esta manera, las empresas adjudicatarias podrán contar con una fuente adicional de ingresos y herramientas operativas para encarar obras, mantenimiento y explotación de los corredores ferroviarios.

Los fondos obtenidos por la venta de ese material rodante serán destinados a un fideicomiso estatal orientado al financiamiento de infraestructura vial y ferroviaria. Según el decreto, esos recursos deberán utilizarse para obras sobre las vías que formen parte de las concesiones.

Además, el Ministerio de Economía fue instruido para fijar el precio de venta de los activos incluidos en las concesiones, tomando como referencia mínima la tasación que realiza el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

En paralelo, la Secretaría de Transporte deberá identificar en los pliegos licitatorios qué locomotoras, vagones u otros bienes serán incorporados en cada proceso correspondiente a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

Cómo es la privatización del Belgrano Cargas

El Belgrano Cargas fue incluido en la lista de empresas "sujetas a privatización" según lo establecido en la Ley Bases. Luego, en febrero de 2025 y, mediante el Decreto 67/2025, Milei había "autorizado el procedimiento para la privatización total de BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA mediante la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante, y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños, y el uso de los talleres ferroviarios".

Posteriormente, a través de la Resolución 1049/2025 de julio de 2025, se instruyó a la Secretaría de Transporte a "elaborar y gestionar la documentación licitatoria, técnica y contractual, con la previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas".

En ese marco, la resolución de Transporte insta a "concretar el remate público del material rodante propiedad del Estado Nacional bajo administración de Belgrano Cargas", "concesionar las vías férreas e inmuebles aledaños de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza" y "concesionar el uso de los talleres ferroviarios" de esas líneas de trenes.