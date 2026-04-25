Alquilar en Santa Fe puede demandar hasta un 60% del salario

Con la profundización de la crisis económica, alquilar en Santa Fe se volvió un desafío cada vez más difícil de sostener. Con salarios que no logran recomponerse al ritmo de los aumentos, el costo de la vivienda absorbe una porción creciente del ingreso mensual.

El mercado inmobiliario en Santa Fe atraviesa un escenario de tensión creciente. Esta dinámica genera un desbalance cada vez más evidente: una parte significativa del ingreso de los hogares se destina exclusivamente a cubrir el costo de la vivienda. En muchos casos, ese porcentaje supera niveles considerados saludables, lo que reduce el margen para otros gastos esenciales.

De acuerdo con la agrupación Comunidad, el alquiler de un departamento promedio puede representar entre el 40% y el 60% del salario, dependiendo del tipo de vivienda y la zona. Este nivel de incidencia refleja el deterioro del poder adquisitivo y la presión que ejercen los alquileres sobre la economía doméstica. El informe muestra, también, el impacto del aumento de los servicios básicos: un dos ambientes más las tarifas de luz, gas y agua se lleva entre el 67 y el 87% de los ingresos.

"Hoy un departamento de dos ambientes representa entre el 56 y el 75 por ciento de los ingresos de un trabajador. Una jubilación mínima alcanza apenas para un ambiente", explicó Leandro Busatto, referente de Comunidad. "Es gente que hace las cosas bien, que labura como siempre, que cumple, y que no llega a fin de mes”, agregó.

El impacto de la crisis económica en la vivienda

El problema no puede analizarse de forma aislada. Mientras los alquileres se ajustan con mayor frecuencia, los salarios enfrentan límites en las negociaciones paritarias y una recuperación más lenta. En este contexto, el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más restrictivo, especialmente para jóvenes y trabajadores informales. La dificultad no solo radica en pagar el alquiler mensual, sino también en afrontar los costos de ingreso, como depósitos y garantías.

El reporte advirtió sobre el impacto social de esta tendencia y señaló que el aumento de los alquileres, combinado con salarios deprimidos, profundiza la desigualdad y limita las posibilidades de independencia habitacional. El peso creciente de los alquileres tiene efectos directos sobre el resto de la economía. Cuando una proporción elevada del salario se destina a la vivienda, el consumo en otros rubros se reduce.

Esto impacta en sectores clave como alimentos, indumentaria y servicios, generando un círculo que retroalimenta la desaceleración económica. Además, incrementa la vulnerabilidad de los hogares ante imprevistos.

En paralelo, la falta de alternativas —como créditos accesibles o políticas de vivienda— agrava la situación. Sin opciones claras, cada vez más familias quedan atrapadas en un esquema donde el alquiler se lleva la mayor parte de sus ingresos.

A corto plazo, no se esperan cambios significativos en esta tendencia. Los alquileres continúan ajustándose en función de la inflación y las condiciones del mercado, mientras que los salarios aún no logran recuperar terreno. El resultado es un escenario en el que la vivienda se consolida como uno de los principales gastos de los hogares, en medio de una crisis económica que redefine prioridades y limita las posibilidades de ahorro.