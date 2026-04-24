Cuenta DNI: los descuentos que hay para el viernes 24 de abril 2026

Cuenta DNI.

Cuenta DNI, que ya superó millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires, ofrece importantes descuentos diarios que impactan en compras de alimentos, transporte públicos, librerías, gastronomía y rubros esenciales.

Este viernes 24 no es la excepción: el esquema combina beneficios fuertes en comercios de cercanía, ferias y universidades, junto con promociones especiales en marcas reconocidas. El crecimiento de estas billeteras responde a la pérdida de poder adquisitivo, una tendencia que se afianzó a partir del impacto de la pandemia.

Comercios de cercanía y supermercados: el ahorro cotidiano de Cuenta DNI

El eje central del programa sigue siendo el consumo diario. Este viernes, los bonaerenses que usan Cuenta DNI pueden acceder a:

20% de descuento en comercios de cercanía (incluye carnicerías) de lunes a viernes.

(incluye carnicerías) de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana (se alcanza con $25.000 en consumos).

$5.000 por semana (se alcanza con $25.000 en consumos). Supermercados con descuentos todos los días , en cadenas adheridas de toda la provincia.

, en cadenas adheridas de toda la provincia. Beneficio extra: quienes cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia suman 5% adicional.

Otro beneficio importante con Cuenta DNI: una por una, las marcas destacadas

Para quienes buscan aprovechar salidas o compras más específicas, el programa incluye un incentivo fuerte en marcas seleccionadas:

30% de ahorro todos los días, con tope de $15.000 mensual por marca y por persona.

Comercios adheridos incluyen Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.

Cuenta DNI.

Ferias, universidades y transporte: los beneficios de Cuenta DNI que marcan la diferencia

El programa también apunta a sectores específicos donde el ahorro puede ser aún mayor:

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días.

Tope: $6.000 por semana.

Universidades bonaerenses (comercios adheridos)

40% de descuento diario.

Tope: $6.000 por semana.

Transporte público

100% de ahorro pagando con NFC (con tarjeta Visa Débito vinculada a la app).

(con tarjeta Visa Débito vinculada a la app). Tope: $10.000 mensual por tarjeta.

Condición clave: solo para pagos NFC en Android (no aplica con QR ni otras billeteras).

(no aplica con QR ni otras billeteras). El reintegro se acredita entre 20 y 30 días.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI