Jacques Lacan, psicoanalista: "Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es"

Para Lacan, amar es dar lo que a uno le falta, no lo que posee.

La frase "Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es" es una de las formulaciones más célebres y citadas de Jacques Lacan. Aunque la idea aparece de forma germinal en varios momentos de su enseñanza, su desarrollo principal y el lugar donde se encuentra el contexto clínico más preciso es en su Seminario 8, titulado La transferencia (dictado entre 1960 y 1961).



Lacan pronuncia esta frase mientras realiza un análisis exhaustivo de El banquete de Platón. En ese contexto, está discutiendo la naturaleza del amor a través de las figuras del erastés (el amante) y el erómenos (el amado).





La lógica de la frase se desglosa así: "Dar lo que no se tiene": Para Lacan, el amor no se trata de dar bienes materiales o cualidades que uno posee. Lo que se "da" en el amor es la propia falta, la propia castración o vulnerabilidad. Se ama desde lo que a uno le falta.



"A alguien que no lo es": Se refiere a que el objeto amado no es ese ser completo o idealizado que el amante cree ver. El amado es, en realidad, un soporte para el deseo del amante, alguien que tampoco "tiene" aquello que calmaría la sed del otro.

El textual completo y la fuente

El pasaje más fiel y completo se encuentra en la sesión del 15 de marzo de 1961 del Seminario 8. Allí, Lacan dice: "El amor, es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere." (En francés: "L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas.")



Nota sobre la traducción: Es común encontrar la variante "a alguien que no lo es" o "a quien no lo es". Esto sucede porque Lacan juega con la idea del "objeto" del amor. En la edición oficial de Paidós (traducción de Enric Berenguer), el concepto se desarrolla así:



"A fin de cuentas, ¿qué es el amor, sino el hecho de que el amante se ponga a ser el amado, por cuanto el amado es el que tiene? Pero hemos visto que no tiene nada. Por eso es que amar es dar lo que no se tiene."

El amado no es un ser idealizado, sino un soporte para el deseo del amante.

Quién fue Jacques Lacan

Jacques Lacan nació en París en 1901. Fue médico psiquiatra y luego psicoanalista. Pero no fue un psicoanalista común. Revolucionó el campo con su célebre "retorno a Freud", pero con una lectura radicalmente nueva, influenciada por la lingüística, la antropología y la filosofía. Su enseñanza, crítica del psicoanálisis institucionalizado, influyó en disciplinas como la teoría crítica, los estudios de género y el cine.

Lacan es famoso por sus frases provocadoras y su escritura hermética. Hablaba de "el inconsciente está estructurado como un lenguaje", "la mujer no existe" y "el deseo del hombre es el deseo del Otro". Su seminario semanal, al que asistía lo más selecto del mundo intelectual parisino, duró casi treinta años. Murió en 1981, pero su legado sigue vivo en la práctica clínica y en la teoría psicoanalítica contemporánea.